PrEP e PEP: prevenção além do preservativo contra HIV/Aids

O preservativo é o carro chefe na prevenção do HIV/Aids por ser o método mais simples, eficaz e que protege também contra outras ISTs além de gravidez indesejável. Todavia, existem outras formas de prevenção como a PrEP (Profilaxia Pré-Exposição ao HIV) e a PEP (Profilaxia Pós- Exposição).

“Podemos comparar a PEP como a pílula do dia seguinte, que é uma medicação antirretroviral em 28 comprimidos que deve ser iniciada até 72 horas após uma exposição de risco, ou seja, uma relação sexual sem preservativo. Essa é uma medida de urgência e não exime o uso da camisinha.O paciente precisa passar por uma entrevista para analisar se esse usuário está apto ou não a realizar essa profilaxia”, explica Alana Niége, coordenadora municipal de IST/Aids. Além da PEP, também existe a PrEP, que é uma medida de pré-exposição.

Esta ainda não é uma medicação aberta à população em geral, como recomenda o Ministério da Saúde. Inicialmente, era voltada para o grupo mais vulnerável, sendo tomada diariamente e no mesmo horário para proteger contra o vírus HIV. Porém, a pessoa também deve fazer uso da camisinha, já que a PrEP só protege contra esse vírus.

“O temor maior ainda continua sendo a Aids, mas não podemos esquecer que estamos vivendo um período sensível com relação à Hepatite B, gonorreia, clamídia e sífilis, que também são Infecções Sexualmente Transmissíveis. E esta última vem com os números aumentando bastante. A sífilis é uma doença silenciosa, mas, apesar de ter cura, estamos tendo uma dificuldade de abarcar essa população por conta da não procura da realização do teste rápido”, fala Alana Niége.

O estudante Henrique*, de 24 anos, não tem parceiro fixo, mas busca usar preservativos em suas relações sexuais. Porém, após alguns descuidos, ele teve que fazer o uso da PEP por duas vezes. E há cinco meses, faz o tratamento com a PrEP para reforçar a prevenção.

Henrique lembra que algo que o incomodava era a questão de que, quando usava o preservativo, acabava estourando e ele ficava muito apreensivo. Ao procurar o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), foi recomendando que ele iniciasse o tratamento da PrEP para reforçar a prevenção do HIV, juntamente com o uso do preservativo.

“Eu sempre tive comigo de fazer exames periódicos a cada 30 dias no início (das relações sexuais) e, recentemente, por conta da medicação (PrEP), a cada 15 dias. Porque como eu confio muito na medicação para prevenção do vírus HIV, eu acabo fazendo relações sem proteção do preservativo. E reconheço, por ser uma pessoa bem estruída, eu sei que é errado”, confessa Henrique.

Mesmo possuindo informações sobre as Infecções Sexualmente Transmissíveis e se prevenindo com medicação contra HIV e Aids, Henrique adquiriu a sífilis, que é uma infecção curável causada pela bactéria Treponema pallidum, que pode apresentar várias manifestações clínicas e diferentes estágios: sífilis primária, secundária, latente e terciária.

“Por confiar na PrEP como prevenção do HIV eu estava vulnerável a contaminação de outras doenças e, infelizmente, eu contraí a sífilis, que a medicação não inibe. Mas imediatamente eu procurei o tratamento na Unidade Básica de Saúde e já terminei o tratamento, agora vou fazer outros exames de rotina. E mesmo com o tratamento da PrEP não deixo mais de usar preservativo, pois um complementa o outro contra infecções”, afirma.

Em relação aos efeitos colaterais dos dois métodos farmacêuticos, o acadêmico diz que só sentiu tontura nas primeiras semanas ao ingerir o PrEP. Após dois meses de uso, não teve mais nenhum sintoma.

*Henrique é um nome fictício para preservar a identidade do entrevistado.

