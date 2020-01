Caminhar em parques ambientais é uma forma de estar próximo à natureza em meio aos grandes prédios e avenidas de Teresina. Além de se exercitar, o cidadão pode ver pássaros, patos, peixes e sentar na grama quando o cansaço bater. O Parque da Cidade, Estação Cidadania, Matias Matos, Encontro dos Rios e Parque da Macaúba são administrados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semam). Exemplos de equipamentos públicos que podem ser bem aproveitados pela população gratuitamente.

Leia também:

Movimente-se: Ciclismo ajuda praticantes a adotarem hábitos saudáveis

“Se puder escolher um hábito para mudar, opte sair do sedentarismo"



Emagrecimento saudável está ligado à saúde física e mental



Prática esportiva deve estar associada ao bem-estar e prazer



Crossfit: a modalidade esportiva que desafia vencer os limites

No Parque da Cidade, localizado no bairro Primavera, a população pode desfrutar de uma área com aproximadamente 17 hectares. O local também abriga o Batalhão de Polícia Ambiental do Estado do Piauí e funciona todos os dias da semana, das 6h às 19h.



O Parque Estação Cidadania, situado no cruzamento das avenidas Frei Serafim com a Miguel Rosa, possui um lago, fontes luminosas, pergolados, palco com camarim e banheiros, anfiteatro com capacidade para 1.500 pessoas e um estacionamento para mais de 280 veículos.

Além de contar com uma Galeria de Arte Santeira, que reúne cerca de 50 esculturas produzidas por grandes artesãos locais. O espaço abre às segundas-feiras, das 5h30 às 10h (somente pista de caminhada); de terça a sexta-feira, das 5h30 às 10h e das 16h às 21h30, e aos sábados, domingos e feriados, das 5h30 às 21h30.



Parques ambientais: qualidade de vida aliada ao lazer. Arquivo O dia



Outra opção é o Parque Ambiental Matias Matos, mais conhecido como Lagoa do Mocambinho, que possui cerca de 4,9 hectares, onde estão estruturadas quadras de esportes (futebol de areia e society, badminton e basquete), ciclovias, playground, pista de caminhada, academia popular, quiosques, prédio administrativo, palco para apresentações culturais e área contemplativa no entorno da lagoa, com grana natural para oferecer mais conforto aos visitantes. O parque está aberto às segundas-feiras, das 5h30 às 10h (somente pista de caminhada); de terça a domingo, das 5h30 às 10h e das 16h às 21h30.

Já o ponto que marca a confluência entre os rios Parnaíba e o Poti, o Parque Ambiental Encontro dos Rios é um dos principais cartões postais da Capital, localizado no bairro Poti Velho. Ao percorrer o parque, o público tem à disposição uma área urbanizada e bem iluminada, onde podem ter acesso a quiosque, playground e uma trilha projetada que fica à disposição do público de segunda à sexta- feira, das 6h às 18h, e aos sábados domingos e feriados, das 6h às 19h.

E o Parque da Macaúba possui uma área de sete mil metros, onde a população pode encontrar um campo de futebol iluminado e com alambrado, pista de caminhada, academia popular, palco para apresentações culturais e quiosques. Seu funcionamento é nas segundas-feiras, das 5h30 às 10h (somente pista de caminhada); de terça a domingo, das 5h30 às 10h e das 16h às 21h30.

Sandy Swamy- Jornal O Dia