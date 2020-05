Se no lado pessoal a dica é ser paciente quanto à instantaneidade das respostas, no profissional a regra muda um pouco. De acordo com Renata Lourdes, quando um cliente envia uma mensagem, é de extrema importância que esse profissional visualize, leia e responda o mais breve possível. A forma de abordar esse cliente também deve ser levada em consideração ao entrar em contato.

“Hoje o WhatsApp tem trazido grandes ganhos para as relações empresariais, não só para o nosso contato direto com o cliente externo, para fechar negócios, vender, aplicar uma pesquisa de satisfação, mas também para contribuir com a comunicação interna das organizações. Esse é um canal de relacionamento e precisa ser bem trabalhado para que isso aconteça da melhor maneira possível. Temos que ter ciência como fazer a abordagem e a melhor comunicação”, disse.

Renata Lourdes explica que a comunicação escrita abre o contato com o cliente, então isso deve ser observado ao prosseguir com a conversa. Se o cliente responde por mensagem de texto, o profissional também deve responder por mensagem de texto; já se o cliente responde por áudio, o profissional deve responder por áudio.



Nos negócios, resposta rápida e abordagem objetiva são essenciais. Arquivo



Se o profissional está respondendo por mensagem de texto e precisa enviar um áudio, ele deve informar essa mudança ao cliente, explicando porque isso será necessário e que ele precisa ouvir o áudio até o final. Nesse caso, é primordial ficar atento ao tempo desse áudio, que deve ser entre 60 e 120 segundos. Se houver a necessidade de enviar um áudio maior, isso deve ser informado, ou comunicar que precisará fazer uma ligação.

Outro assunto importante são as quatro ações da televenda: prospecção, venda, pré-venda e pós-venda. A consultora Renata Lourdes comenta que “quando nos comunicamos por telefone, temos esse celeiro de oportunidades, porque, quando uma empresa nasce com endereço, CNPJ, seu principal canal de comunicação é o telefone, que entra também o WhatsApp. Algumas técnicas podem ser melhor trabalhadas no que tange ao aspecto comercial, como a utilização dos stories, uma possibilidade do WhatsApp que permite postar imagens atrativas e textos mais breves”, fala Renata Lourdes.

Para atrair os consumidores, a comunicação pode apostar em gatilhos mentais, que são aquelas frases estratégicas utilizadas para influenciar uma pessoa, como “está acabando”, “novidade”, “lançamento”. “É importante que a empresa utilize esses gatilhos, que possam se aproximar do contato com o cliente. Em tempos de pandemia e isolamento social, temos que usar essa ferramenta para deixar os nossos relacionamentos mais eficazes”, completa.

Isabela Lopes