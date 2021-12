Jornalistas do Sistema O Dia vencem quatro dos seis prêmios em concurso do MPPI

Oito jornalistas do Sistema O Dia de Comunicação venceram o 6º Prêmio Ministério Público do Piauí (MPPI) de Jornalismo na manhã desta quinta (16). Os profissionais foram premiados com os melhores trabalhos nas categorias jornalismo impressos e webjornalismo, em primeiro e segundo lugar. Com o tema “Ações que transformam: o Ministério Público construindo a cidadania”, o concurso foi dominado pela redação do Sistema ODia; quatro dos seis prêmios foram vencidos pelo grupo de comunicação.



Foto: Tárcio Cruz/ODIA



Abordando diversas áreas de interesse social, as profissionais Maria Clara Estrêla e Nathalia Amaral ficaram em primeiro lugar na categoria webjornalismo, com a matéria “Quem cuida daqueles que cuidaram de nós?”, que abordou o acolhimento de idosos em situação de vulnerabilidade social. Em segundo lugar, na mesma categoria, as profissionais Ithyara Borges e Emelly Alves produziram a matéria “Da Venezuela ao Piauí em busca da dignidade”, que mostrou a difícil realidade enfrentada pelos imigrantes latinos em Teresina.



Maria Clara Estrêla recebeu o troféu de 1º lugar na categoria Webjornalismo (Foto: Assis Fernandes/ODIA)



Ithyara Borges e Emelly Alves ficaram com o 2º lugar (Foto: Assis Fernandes/ODIA)



Na categoria jornalismo impresso, a repórter Isabela Lopes ficou em primeiro lugar com a reportagem “Entregar para a adoção também é um ato de amor”, que retrata a realidade de crianças e adolescentes acolhidas em abrigos e de mães que decidem entregar os filhos para a adoção. Já o jornalista Jorge Machado ficou em segundo lugar com a matéria “Parque rodoviário: uma ferida aberta em Teresina”, que retratou o drama de dezenas de famílias do Parque Rodoviário pelo direito à moradia.

Isabela Lopes conquistou o primeiro lugar na categoria Impresso. (Foto: Assis Fernandes/ODIA)



Jorge Machado conquistou a 2º colocação. (Foto: Assis Fernandes/ODIA)



Também contribuíram para a construção das matérias os repórteres fotográficos Assis Fernandes e Jaílson Soares, que produziram o conteúdo audiovisual do material premiado. A equipe foi coordenada pela editora-chefe Adriana Magalhães.

As conquistas evidenciam a excelência técnica dos profissionais e consolida o Sistema O Dia de Comunicação, com mais de 70 anos de existência, como o veículo de maior credibilidade do Piauí.

Todas as matérias podem ser conferidas abaixo.



Webjornalismo



Prêmio de 1º lugar - “Quem cuida daqueles que cuidaram de nós?”



Prêmio de 2º lugar - “Da Venezuela ao Piauí em busca da dignidade”



Impresso



Prêmio de 1º lugar - “Entregar para a adoção também é um ato de amor”



Prêmio de 2º lugar - “Parque rodoviário: uma ferida aberta em Teresina”

