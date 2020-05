Entrevistas por vídeo ganham destaque em seleções de emprego

Em meio à pandemia do novo coronavírus, áreas que prestam serviços essenciais, a exemplo da Saúde, Logística e Tecnologia da Informação, estão registrando aumento de demanda e, por isso, estão contratando mais pessoas para a equipe.

Porém, seguindo a principal recomendação dos órgãos de saúde para evitar a disseminação da Covid-19, que é manter o isolamento social, algumas empresa estão buscando outras alternativas para realizar os procedimentos de entrevista e contratação desse colaborador. Por meio da internet, através das videochamadas, é possível conversar com esse candidato e conhecer suas características sem colocar em risco a saúde.

O consultor e coach empresarial e de negócios, Paulo Castelo Branco, explica que as plataformas online de emprego e recrutamento têm mostrado que alguns setores estão ofertando muitas vagas e que os candidatos devem se preparar da melhor forma.

“Muitas empresas estão realizando entrevistas virtuais, por meio de videochamadas. Isso é um reflexo do cenário atual. Então, como proceder para que tudo saia bem e você cause uma boa impressão, aumentando suas chances?

(Foto: Reprodução internet)

A primeira dica é checar os equipamentos e a conexão da internet. Você pode fazer a entrevista usando o celular, tablet ou computador, mas o ideal é verificar as saídas de vídeo e áudio, e isso pode ser feito com familiares ou amigos. Se fizer a entrevista pelo celular, use um suporte, como tripé. Ao se usar o celular em modo ‘selfie’ pode soar informal e cansar muito, dependendo da duração da entrevista”, explica Paulo Castelo Branco.

Outro item que o candidato deve ficar atento é com relação ao ambiente onde a entrevista será gravada. É importante escolher um local silencioso, com um fundo neutro e com boa iluminação.

“O ambiente também é um ponto importante a ser observado. É preciso ficar atento ao fundo que o entrevistador poderá ver. Se for durante o dia, a câmera pode ficar de costas para a janela; se não, luminárias podem ajudar para que o ambiente fique mais claro. É bom também testar esses equipamentos”, salienta o consultor.

Paulo Castelo Branco ainda dá outra dica, dessa vez com relação ao que vestir. Para as mulheres, ele recomenda maquiagem leve e acessórios discretos. Já os homens devem estar com barba feita e cabelo cortados. A recomendação é: nada de excesso e discrição.

“Evite também sentar em cadeiras com rodinhas, para você evitar de ficar se movimentando na hora da entrevista. Estude seu currículo, para que tenha um completo domínio do seu histórico profissional, além de estudar a empresa e a vaga a qual está se candidatando”, cita o consultor, ressaltando que todas essas dicas também são válidas para uma entrevista presencial.

Isabela Lopes - Jornal O Dia