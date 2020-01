Eles se cuidam: Intervenções estéticas ganham espaço entre homens

Nada de apenas barba, cabelo e bigode. Esses cuidados também valem, mas a quantidade de homens preocupados com a estética tem levado o mercado a oferecer serviços pensando neste público. E isso só é possível porque muitos mais homens têm deixado estereótipos de lado e buscado cuidados para o corpo sem medo de assumir que, sim, gostam de se cuidar.

Afinal, sentir- se bem consigo é uma meta almejada por ambos os gêneros, não apenas para mulheres. Um piauiense, aliás, dá o norte para encarar os novos hábitos masculinos. Antony Marquez foi escolhido como Mister Brasil 2019, em um concurso que aconteceu em dezembro passado.



O jovem de 23 anos não tem vergonha de assumir suas preferências: o cuidado com o corpo, com a mente e defender as pautas voltadas à equidade de gênero. Antony não é alguém que passe despercebido, tanto por seus ideais quanto pela beleza. Os 1,98m de altura, porte robusto, roupas assentadas no corpo, cabelo e barba bem feitos já entregam que a boa aparência é algo essencial para ele.

Padrão que não veio apenas por conta da sua prática como modelo, mas também por ter encarado o universo da beleza desde muito cedo, ainda dentro de casa.

“Cresci em uma base feminina, vi a garra das mulheres sendo donas de casa, trabalhando, tendo papel de chefe dentro da minha criação. Eu represento o homem moderno, porque ainda temos estereótipos machistas dentro da sociedade, e eu quero continuar a quebrar este paradigma, não só na carreira como modelo, mas também no dia a dia”, afirma.



Eles se cuidam: Intervenções estéticas ganham espaço com o público masculino. Foto: Jailson Dias



Com tranquilidade e nenhum constrangimento, ele destaca os procedimentos estéticos que já fez: entram na lista a harmonização facial, clareamento dentário, além de ser constantemente acompanhado por uma clínica de estética em Teresina para manter os cuidados com a pele e o corpo. Soma-se a isso, academia e alimentação balanceada que são uma preocupação constante.

“A gente serve como inspiração, então, o que mais tenho no Instagram são homens e mulheres que buscam se cuidar e eu sei que acabo sendo referência para este público. Os homens perguntam, interagem e, aos poucos, dá pra ver que este homem moderno, mais preocupado com o bem-estar, também começa a existir”, considera.

É claro que, para Antony, todos esses cuidados ganham uma preocupação mais fervorosa por ele estar comprometido com o trabalho com a imagem. Em outubro, inclusive, o jovem representará o Brasil em uma competição internacional na Malásia, concorrendo com outros 50 modelos. Mas como espelho de uma geração que abandona que inibem o homem o jovem é consciente cuidados com o corpo mas os cuidados com que está inserido intelectual, também.

“Na competição, causas sociais. acompanhei o com câncer Maria Carvalho Santos atividades com do sistema penitenciário. mobilizado com muito importante, poder levar um pouco bagagem cultural do partes do Brasil", finaliza.

