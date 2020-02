Quem vai curtir o Corso de Teresina tem que se preparar para a chuva que está prevista para o fim de semana. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), a probabilidade de ocorrer precipitações é de 90%.

“Variação de nuvens e pancadas de chuva localizadas que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia”, aponta o Inpe.

Em relação às outras cidades, a meteorologista da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Piauí (Semar), Sônia Feitosa, explica que as regiões Norte e Sul são as que mais têm possibilidade de chuvas neste fim de semana.

Desfile do Corso em Teresina pode acontecer com chuva. Aquivo O Dia

“O estado do Piauí passa por um momento favorável à ocorrência de chuvas, os sistemas indutores são a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) e o Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (Vecan), principalmente a ZCIT, essa banda de nebulosidade que fica aproximadamente na linha do equador, por isso que essas chuvas estão mais concentradas no Norte do Estado e uniformes. As chuvas no Sul do Estado serão pontuais, diferente do Norte”, descreve Sonia Feitosa.



Sandy Swamy