Amizade, um elo além do tempo

Apesar de o Dia do Amigo, que é comemorado em 20 de julho, não ser considerado um feriado, a data é celebrada por muitos, justamente por marcar um sentimento tão especial. Mais do que celebrar a amizade, essa data conta histórias e mostra que existem diferentes formas de companheirismo.

A cumplicidade vai além do tempo e a parceria é para o resto da vida. De colegas de esporte para o altar. A vida do servidor público Franklin Wernz e da profissional de Educação Física Thais Lima iria mudar e eles nem imaginavam isso. A história deles começou em 2008, quando os dois praticavam natação. Apesar de dividirem as piscinas, eles mal se falavam, mas, por morarem no mesmo bairro, era comum que se encontrassem no dia a dia.

“Thais ficou um ano na natação e eu continuei, e, quando nos encontrávamos na rua, nos cumprimentávamos, mas nada demais. Nós depois sempre participamos de grupos de jovens da igreja do bairro e, em 2016, nos reencontramos, mas, na época, estávamos comprometidos.



Foto:Arquivo Pessoal

Quando a Thais terminou o namoro, nós nos aproximamos e eu costumava aconselhá-la. Pouco depois, meu namoro também terminou e aí foi a vez dela de me dizer palavras de apoio.Como nós estávamos passando por uma situação muito parecida de término de namoro, a gente tinha empatia um pelo outro e isso terminou nos aproximando ainda mais”, conta.

Durante um encontro realizado pelo grupo de jovens da igreja, Franklin e Thais voltaram a se encontrar e, quatro meses depois, ele se declarou para ela. Ele conta que se surpreendeu com a atitude de Thais quando ela revelou que o sentimento era recíproco.

Mas, como os términos dos namoros eram recentes, decidiram aguardar um tempo e, depois de dois meses, Franklin pediu Thais em namoro.

“Começamos a nos gostar porque estávamos mais próximos, confiávamos um no outro e porque estávamos passando pelas mesmas dores, então víamos um conforto. Estamos juntos há dois anos e cinco meses; há um mês, ficamos noivos e o casamento está marcado para junho do 2020. Somos prova de que uma amizade poder virar amor, até porque não amamos uma pessoa que não gostamos e não é amigo”, finaliza Franklin Wernz.

Isabela Lopes