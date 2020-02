Amado Batista comemora 44 anos de carreira e visita o Sistema O DIA

Sucesso nas rádios e nos corações apaixonados de milhares de fãs durante quatro décadas, Amado Batista, de 68 anos, comemora 44 anos de carreira de forma especial: o lançamento comemorativo em CD e DVD de seus maiores sucessos denominado “Amado Batista – 44 anos”. Na tarde desta quarta-feira (12), o artista visitou os estúdios do Sistema O DIA de Comunicação e concedeu uma entrevista à FM O DIA.



Amado Batista e seu filho Rick Batista. Foto: Elias Fontenele.

“Muitas coisas boas aconteceram, muitas músicas boas surgiram. Graças a vocês que sempre tocaram as minhas músicas, mostraram o meu trabalho para as pessoas. Sou muito grato a todos vocês”, disse.

Antes mesmo de entrar no prédio, Amado foi recepcionado por fãs que distribuíram muito carinho. Maria Deuzimar, de 59 anos, mora no bairro Piçarreira e se emocionou ao abraçar o artista que, segundo ela, fez parte da sua adolescência.

“Desde os meus 15 anos sou apaixonada pelas músicas do Amado Batista. É uma emoção que vem de dentro, não sei explicar. Cheguei no prédio era antes das 13h, já são quase 16h. Moro na Piçarreira e estou muito feliz por esse momento”, conta.

Amado Batista. Foto: Elias Fontenele.

Em quatro décadas de história, Amado Batista não apenas ganhou milhares de fãs como também passou a fazer parte da cultura brasileira com seu jeito próprio de produzir canções. Nos anos 70, teve a ideia de unir a sonoridade das modas de viola, o apuro melódico da Jovem Guarda, o viés popular da música brasileira e escreveu músicas em forma de crônica.

O projeto “Amado Batista – 44 anos” traz as músicas mais tocadas e visualizadas do cantor no YouTube durante quatro décadas. Na rede social, ele possui mais de 3 bilhões de visualizações. São 17 faixas além de três músicas inéditas para ninguém botar defeito.

“Foi muito fácil fazer esse projeto porque são as músicas mais visualizadas e ouvidas no YouTube no mundo. Então escolhi as 17 com maiores visualizações e coloquei três músicas inéditas. Eu ia colocar duas, aí aparece meu filho (Rick Batista) compondo maravilhosamente bem”, brincou.

Filho segue os passos do pai

Rick Batista falou como é ser filho de um dos cantores mais renomados da música brasileira. Seguindo os passos do pai, o artista lançou a música “Golpe Fatal”, que já ganhou as rádios do Brasil e do mundo. Os outros dois lançamentos vêm logo na sequência, "Larga Tudo e Vem Correndo" e "Amor".

“Não pesa ser filho do Amado. Meu pai é muito amigo, temos a mesma mentalidade na questão musical e isso faz com que nos demos muito bem. É muito gratificante ter meu pai como meu conselheiro, meu amigo, parceiro... A cada dia que passa, eu percebo o quanto eu sou parecido com ele. Então, meu pai pra mim é meu ídolo, meu rei”, disse.

Os sucessos

Mesmo sobrevivendo à diversidade musical existente na sociedade, o “Amado Batista – 44 anos” presenteia os fãs com hits de todas as fases, primeiro, "Desisto", de 1977, lançado inicialmente em compacto.

Dos anos 80, "Seresteiro das Noites", "Chance", "Mulher Carinhosa", "Ex-Amor" e "Folha Seca". As duas últimas trazem Jorge, da dupla Jorge e Mateus, e Simone e Simaria como convidados, respectivamente.

Já para os apaixonados dos anos 90, o trabalho contempla sucessos como "Princesa", "Amar Amar", "Quem Foi o Ladrão", "Não Quero Falar com Ela" e mais duas com convidados e amigos. Junto a Moacyr Franco, visivelmente emocionado, canta "Madrugada na Cidade". Com Kell Smith, fazem dueto na linda "Separação".

Com o cantor Kell Smith, Amado Batista faz dueto em "Separação". Do novo milênio, o artista canta "Estou Só", "Alucinação" e "Solidão Sem Fim".

Em quatro décadas de história, essa é 40º lançamento. Ao final do projeto, Amado Batista homenageia o filho na última canção, onde mostra a pegada romântica em "Da Porta Para Fora".

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia