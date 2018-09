SSP monta esquema de segurança para dias de prova do Enem

Faltam menos de dois meses para a realização das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). No Piauí, são quase 120 mil candidatos inscritos no exame. Por isso, para evitar fraudes no exame e garantir a proteção dos candidatos, um esquema de segurança está sendo preparado pela Secretaria de Segurança Pública (SSP/PI).



De acordo com o coordenador operacional do Enem no Piauí, o coronel Paulo Mota, um Centro Integrado de Segurança será montado no estado para operacionalizar os protocolos de segurança do exame. “Nesse centro nós reuniremos os diversos órgãos que fazem parte e são responsáveis pela segurança do Enem”, afirma.

O Centro Estadual deverá funcionar em parceria com Centro Integrado de Segurança Nacional, localizado em Brasília, estabelecendo um link para troca de informações produzidas no estado e o repasse de ocorrências registradas no decorrer do exame.

Segundo coronel Paulo Mota, a operação será dividida em quatro etapas: a permanência de policiais nos locais de aplicação de provas, a escolta dos carros dos Correios que transportam as provas, a permanência de policiais nas agências do Correios na medida em que são solicitados pelo Serviço de Inteligência dos Correios e o patrulhamento nas imediações dos locais de aplicação de provas. “A SSP está empenhando todos os esforços necessários para garantir um ambiente seguro nos dias de aplicação de prova”, destaca o coronel.

SSP monta esquema de segurança para dias de aplicação de prova do Enem. (Foto: Arquivo O Dia)



Preparação para o Enem entra na reta final

A preparação para os dias de prova do Enem está entrando na sua reta final. Faltando menos de 60 dias para a realização do vestibular, alguns candidatos estão intensificando o ritmo de estudos para pleitear uma vaga na universidade. É o caso da estudante Beatriz Azevedo, que faz o terceiro ano do Ensino Médio e pretende cursar Odontologia em uma universidade pública.

Preparação para o Enem entra na reta final. (Foto: Arquivo O Dia)



“A minha expectativa não está das melhores, mas eu acho que vou conseguir alcançar o meu objetivo, acho que poderia estar estudando mais, mas tenho uma boa expectativa da prova”, conta a estudante. Segundo ele, a decisão pelo curso não foi fácil e várias opções foram cogitadas ao longo do ano letivo. “Tive várias opções, como Arquitetura, Jornalismo e agora Odontologia”, relata.

Para conseguir a aprovação na prova, a estudante conta que está focando em matérias específicas, como redação e matemática. “Estou estudando muito redação porque é o que mais pesa no Enem e Matemática por causa da dificuldade. Agora é só aguardar e ver se vai dar certo”, finaliza.

Data e horário

As provas do Enem 2018 acontecerão nos 4 e 11 de novembro em todo o Brasil. Fique atento ao horário (Horário local):

11h – Abertura dos portões

12h – Fechamento dos portões

12h a 12h30 – Procedimentos de segurança na sala de prova

12h30 – Início das provas

18h – Término das provas no primeiro dia

17h30 – Término das provas no segundo dia

Nathalia Amaral, com informações de Lalesca Setúbal.