Sonho de ingressar na Universidade leva pessoas com mais de 50 anos ao Enem

Para alcançar um sonho não existe idade. É com esse pensamento que o militar da reserva Carmélio Macedo, 60 anos, resolveu encarar a maratona de provas do Exame Nacional do Ensino Médio, que teve início neste domingo (03). Apesar de já estar cursando Direito, ele alimenta desde jovem o sonho de ingressar no curso de Odontologia.



“É uma profissão muito bonita, que pode ajudar muitas pessoas. A pessoa com defeitos nos dentes, é um grande mal”, disse.

Carmelio chegou de bicicleta à Universidade Estadual do Piauí, seu local de prova. Segundo ele, a escolha do transporte também é parte para preparação para a prova. “Tenho carro, mas gosto de andar de bicicleta. É a minha academia”, contou.

Carmélio Macêdo sonha cursar Odontologia em uma Universidade Pública (Foto: Assis Fernandes/ O Dia)

Quem também participou do primeiro dia de provas do Enem foi o autônomo Francisco Claudemir, de 57 anos. Com o sonho de cursar História ou Geografia, ele participou dos últimos meses do pré-vestibular do programa Unitodos, desenvolvido pela Prefeitura de Teresina. “Desde jovem tenho esse sonho de entrar na Universidade”, disse.

O Autônomo Francisco Claudemir quer ingressar no curso de História (Foto: Assis Fernandes/O Dia)





Natanael Souza