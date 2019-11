Portões fecham e segundo dia de Enem 2019 é iniciado no Piauí

Foi dado início ao segundo dia de provas do Enem 2019. No Piauí, os portões dos locais de aplicação de provas abriram pontualmente ao meio-dia deste domingo (10). Na Universidade Estadual do Piauí, no bairro Pirajá, zona Norte de Teresina, um aglomerado de estudantes se formou às portas da instituição minutos antes de ser autorizada a entrada dos candidatos.



Estudantes esperam abertura dos portões na UESPI. (Foto: Elias Fontenele/O Dia)

A partir das 13 horas os portões foram fechados e, segundo a regulamentação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela organização do Enem, nenhum candidato pode adentar aos locais de prova.

Neste segundo dia, os candidatos terão cinco horas para responder 45 questões de matemática e 45 de ciências da natureza. Os gabaritos e os Cadernos de Questões serão publicados em 13 de novembro. Quem faltou no primeiro dia ainda pode fazer as provas hoje, mas apenas como autoavaliação.

Nathalia Amaral