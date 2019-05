Mesmo após o fim em 2004, ‘Friends' ainda rende US$ 1 bi por ano

A série ‘Friends’ (1994-2004) ainda rende US$ 1 bilhão por ano aos seus realizadores mesmo tendo sido encerrada há 15 anos. O montante anual que o seriado ainda gera para seus produtores foi revelado pelo site News.com.au na semana do aniversário da exibição do episódio final da obra.

A publicação ainda revela que os cinco protagonistas do seriado - Jennifer Aniston (Rachel), David Schwimmer (Ross), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matthew Perry (Chandler) e Matt LeBlanc (Joey) - ainda ganham individualmente US$ 20 milhões por ano por conta da exibição contínua da produção ao redor do mundo.

Vale lembrar que quando a série começou a ser gravada, cada um dos seis protagonistas recebia US$ 22,5 mil por episódio. No entanto, a partir da nona temporada, exibida em 2002, cada um dos artistas passou a receber US$ 1 milhão por episódio.



Cena de Friends com o elenco principal. Foto: Reprodução

Revista Monet