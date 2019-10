Malotes de provas do Enem estão a caminho do Piauí

O Piauí faz parte do grupo dos seis estados que devem receber as primeiras remessas de malotes para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a ser realizado nos dias 3 e 10 de novembro. Segundo Ministério da Educação (MEC), a primeira remessa, com 408 mil provas, saiu em 3 de outubro para os locais de mais difícil acesso, nos estados do Pará e Bahia. Outros malotes seguiram para Rondônia, Piauí, Pernambuco e Mato Grosso.

Toda a operação de transporte dos malotes para os locais de aplicação de provas reúne 31 mil colaboradores, a maioria agentes de segurança pública. São 4,2 toneladas de papéis em 3.746 contêineres levados em aviões, carretas e barcos. Os materiais estavam sob a guarda do 4º Batalhão de Infantaria Leve do Exército Brasileiro, em Osasco (SP). Ao todo, 10,3 milhões de provas serão distribuídas nos 1.727 municípios de aplicação. Todo o material já foi impresso e metade já está a caminho dos destinos programados.

Em café da manhã com jornalistas na sede do Ministério da Educação (MEC), em Brasília, o ministro Abraham Weintraub ressaltou o funcionamento do processo. “Está tudo impresso e agora é distribuir, acompanhar e ter a certeza de que tudo vai correr bem e dentro da legalidade”, disse.

Toda essa logística é acompanhada de perto pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao MEC e responsável pela aplicação do exame, e conta com 100 grandes parceiros.



A edição de 2019 conta com 5,1 milhões de inscritos, sendo São Paulo o estado com o maior número, 816.015 inscritos. Ao todo, serão 10.133 locais de provas e 147.565 salas de aula em todo o país.

O presidente do Inep, Alexandre Lopes, citou os números de pessoas envolvidas e locais de aplicação de prova parar ressaltar o trabalho em conjunto. “É importante agradecer os Correios, que fazem regularmente a entrega das provas, no horário. E há toda essa logística para que os cadernos cheguem a esses 10.133 locais de prova”, afirmou.

Enem Digital