Jovens distribuem orações e abraços aos candidatos no Enem 2019

Para recepcionar os estudantes, um grupo de seis jovens formado por integrantes de uma igreja evangélica, esteve na entrada da Universidade Estadual do Piauí, no campus do bairro Pirajá, zona Norte de Teresina, neste segundo dia de Enem.

A ação, segundo o grupo Jovens Jump, tem como objetivo dar conforto e trazer a palavra de Deus para os candidatos. Posicionados em frente ao portão de acesso, o grupo distribuiu além de água, também abraços e oração.



Grupo Jovens Jump recepciona candidatos na Uespi. (Foto: Elias Fontenele/O Dia)



"A gente está incentivando os alunos a fazerem a prova porque a gente já passou por isso e sabe o quanto é difícil, como é o nervosismo e a ansiedade. Muitos deles não têm apoio nem da própria família e quem quiser estaremos fazendo oração por eles", destaca Nádia Aguiar, uma das integrantes do grupo.



O jovem Cailer Araújo, estudante de Direito, também esteve recepcionando os candidatos e trouxe palavras de ânimo e esperança em uma futura aprovação. Segundo ele, a benção de Deus foi responsável pela sua aprovação no Enem há quatro anos.

Cailer Araújo, estudante de Direito, ora por candidato no segundo dia de Enem. (Foto: Elias Fontenele/O Dia)



"Hoje nós viemos mostrar para as pessoas o quanto Deus faz na vida da gente e eu sou testemunha disso. Deus me abençoou com a aprovação no Enem através do Prouni, hoje eu estou no 8º período do Curso de Direito e eu venho mostrar para as pessoas que elas são capazes e que Deus pode abençoar a vida deles", ressalta.

Nathalia Amaral