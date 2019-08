Joaquim Lopes e Marcella Fogaça vão se casar em maio de 2020

O ator Joaquim Lopes , 39, deve se casar com a cantora Marcella Fogaça , em maio de 2020. A informação foi confirmada por ela para a revista Vogue.

Segundo Marcella, os dois ficaram noivos no início deste ano. "Foi em março, no Rio mesmo. Foi algo muito íntimo, um momento nosso e que vamos guardar para sempre", disse a cantora sobre o pedido de casamento feito por ele.

A cerimônia deve ser pequena e reservada para amigos e familiares. O casal assumiu o namoro publicamente em outubro de 2018.



Foto:Reprodução/Instagram

Atualmente Lopes interpreta Joaquim na novela "Malhação: Toda Forma de Amar" (Globo).

O ator teve um casamento relâmpago e polêmico com a atriz Thais Fersoza, em 2009. A união durou apenas dois meses, sob suspeitas de que ele teria traído Thais com Paolla Oliveira. Isso porque, na época, eles tinham contracenado juntos no filme "Uma Professora Muito Maluquinha".

Pouco tempo depois do fim do casamento, Lopes e Paolla Oliveira assumiram o namoro, que durou até 2015.

Folhapress