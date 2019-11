Estudantes reclamam de textos extensos nas questões do Enem

Estudantes que participam do Exame Nacional do Ensino Médio em Teresina avaliariam positivamente as provas aplicadas no primeiro dia. Apesar da surpresa com o tema da redação e com a quantidade de textos nas questões, os comentários nas saídas dos locais de prova eram positivos.



O estudante Gabriel Reis, que participa do Enem pela terceira vez, acredita que conseguiu alcançar um bom desempenho na edição de 2019. Ele relata que a principal dificuldade enfrentada durante a prova foi a resolução das questões das provas de humanas e linguagens, por conta da quantidade de textos.

“Achei a prova um pouco cansativa, porque o Enem puxa muito do aluno, cada questão é um texto para ler e interpretar. Apesar disso, acredito que fui bem nesse primeiro dia”, pontua Gabriel.

Gabriel reclamou da quantidade de textos nas questões do primeiro dia de Enem (Foto: Natanael Souza/ O Dia)



Já a nutricionista Maria Ângela, que participou do primeiro dia de provas neste domingo, afirmou que apesar da tranquilidade nas provas objetivas, a redação acabou sendo um grande desafio. “Achei o tema muito inesperado, pensei que poderia ser alguma coisa relacionada à Amazônia, meio ambiente, violência doméstica ou estrutura das escolas. Foi um tema que não é muito comum”, disse.

Maria demonstrou surpresa com o tema da Redação do Enem 2019 ( Foto: Natanael Souza/ O Dia)

Aos 15 anos, Davi José, que estudante do 1º ano do Ensino Médio, avaliou que sua primeira experiência com a prova do Exame Nacional do Ensino Médio foi bastante positiva. “Eu resolvi fazer a prova para treinar e conhecer como funciona. Acho que fui bem no primeiro dia”, disse.

Aos 15 anos, Davi participa do Enem pela primeira vez (Foto: Natanael Souza/ O Dia)

No Piauí, mais de 100 mil estudantes participaram do primeiro dia de aplicação de provas do Exame Nacional do Ensino Médio(Enem). Além da Redação, eles responderam as questões das provas de Linguagem e suas tecnologias e Ciências Humanas.

Natanael Souza- Jornal O Dia