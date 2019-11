Enem: Quedas de energia são registradas em locais de provas

Pelo menos quatro locais de aplicação das provas do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio sofreram queda de energia neste domingo (03). A informação foi confirmada pelo boletim emitido pela Secretaria de Segurança Pública, às 16h.



Os problemas foram registrados na cidade Canto do Buriti, no Centro Estadual de Educação Profissional Maria Chaves e na Unidade Escolar Osair Valente; na cidade de Paulistana, no Centro Estadual Tempo Integral; e em Teresina, na Escola Lourival Parente.

Mesmo com a falta de energia elétrica em alguns pontos do estado, em nenhum local a aplicação da prova foi suspensa e segue normalmente em todo o estado.

A Secretaria de Segurança também registrou um caso de emergência médica na cidade de Amarante. Uma estudante que realizava a prova no Centro Educacional de Ensino Integral Polivalente passou mal, após sentir tontura.

Já em Parnaíba, na Escola Municipal São Francisco dos Capuchinos, a Secretaria de Segurança registrou um caso de perturbação do sossego com música alta.

Até o momento, nenhuma intercorrência grave foi registrada durante a aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio no Piauí.

Natanael Souza