ENEM: Candidatos fazem provas de matemática e ciências da natureza

Acontece neste domingo (10) o segundo dia e último dia de provas do Enem 2019. Nesta etapa, os candidatos terão cinco horas para responder 45 questões de matemática e 45 de ciências da natureza.

Para o segundo dia de exame, as regras são as mesmas. É necessário levar caneta esferográfica de tinta preta, fabricada com material transparente, a única permitida, bem como documento de identificação oficial com foto, original, não sendo aceitos documento digital ou cópia, mesmo que autenticada. Documentos fora da validade também são aceitos para identificação.



Candidatos fazem provas de matemática e ciências da natureza. (Foto: Arquivo O Dia)



Será eliminado o participante que deixar o telefone celular ou outro aparelho eletrônico emitir qualquer som durante a prova, mesmo que o item esteja desligado e no envelope porta-objetos lacrado.

No primeiro dia de provas, uma estudante do Piauí acabou desclassificada quando o telefone celular tocou durante a realização do Enem, configurando uma conduta irregular por porte de equipamentos eletrônicos e/ou comunicação. A candidata foi retirada da sala e informada sobre a eliminação. A aluna eliminada estava realizado prova na Unidade Escolar Lourival Parente, na zona Sul de Teresina.

Além do cuidado com os aparelhos eletrônicos, durante a prova, o participante deverá manter, debaixo da carteira, o envelope porta-objetos na sala de provas até a saída definitiva. Os lanches não precisam estar em embalagens transparentes, mas serão vistoriados no dia da prova.

Os portões dos locais de aplicação fecham às 13h e o participante poderá sair com o Caderno de Questões a partir das 18h. Vale lembrar que este ano não haverá horário de verão, por isso, as provas no Piauí serão realizadas no horário de Brasília.

Os gabaritos e os Cadernos de Questões serão publicados em 13 de novembro. Quem faltou no primeiro dia ainda pode fazer as provas amanhã, mas apenas como autoavaliação.