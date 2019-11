Enem 2019: Movimentação intensa marca abertura dos portões

Mais de 120 mil estudantes piauienses devem participar neste domingo (03) do primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio 2019. Os portões dos locais de prova abriram por volta das 12h e fecharam às 13h, 30 minutos antes do início da aplicação do Exame.



Em Teresina, uma movimentação intensa de candidatos foi registrada nas proximidades do campus Poeta Torquato Neto, da Universidade Estadual do Piauí (Uespi), na zona norte da capital. Para evitar atrasos e imprevistos, muitos estudantes preferiram chegar cedo já formavam filas antes da abertura dos portões.

Estudantes chegam à Universidade Estadual do Piauí para o primeiro dia de provas do Enem 2019 (Foto: Assis Fernandes/O Dia)

A estudante Eline Raquel, que sonha em cursar Medicina, foi uma das primeiras a chegar à Uespi na manhã deste domingo. Ela conta que aproveitou os momentos que antecedem a prova para relaxar e descansar a mente. “O segredo é ficar ‘zen’. Não pensar tanto na prova. Estudar, mas tentar manter o controle para fazer uma boa prova”, disse.

Aos 16 anos, o estudante Douglas Nunes está no 1º ano do Ensino Médio e vai fazer o Enem pela primeira vez. O jovem conta que o seu objetivo é ganhar experiência para ter um bom desempenho nas próximas edições. “Estou muito preocupado com a questão do tempo. Resolvi fazer esse ano para adquirir conhecimento e saber como é a prova”, afirmou.

Entre os candidatos que participam do Exame Nacional do Ensino Médio neste domingo no campus da Uespi, Lucas Paiva, de 19 anos, chamou atenção. O jovem, que sonha em cursar medicina, resolveu levar um caderno para revisar os conteúdos minutos antes de entrar no local de prova. E para evitar qualquer contratempo, o estudante também resolveu levar cinco canetas para responder as questões da prova. “Para não correr o risco de falhar”, explicou.

Apesar da grande movimentação nos locais de prova, nenhum tumulto ou incidente foi registrado até o momento na aplicação do Enem no estado do Piauí.

Acompanhamento

Os estudantes que participam do Enem neste domingo foram recepcionados nos locais de prova por equipes da Secretaria Estadual de Educação, que distribuíram água e lanches, além de uma palavra de incentivo.

De acordo com a professora Rosimeire Melo, coordenadora do Canal Educação, a preparação ao longos últimos meses deve resultar em bons resultados, principalmente para os estudantes da rede estadual de ensino.

“A gente passou o ano todo fazendo revisões, na capital e no interior. os alunos tiveram aula de excelente qualidade e toda uma equipe de apoio para estar assessorando. A nossa expectativa é que sejam muitos alunos aprovados”, explicou.





Natanael Souza- Jornal O Dia