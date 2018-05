Candidatos devem manter ritmo de estudos até o dia da prova

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018 iniciaram no dia 7 de maio e encerram às 23h59 no dia 18 de maio, e devem ser feitas através do endereço eletrônico enem.inep.gov.br. Os candidatos precisam ficar atentos tanto ao prazo e documentação, mas, sobretudo, em continuar com o ritmo de estudo e organização do seu tempo.

É o que afirma o supervisor de Ensino Superior da Secretaria de Educação do Piauí (Seduc), Ellen Gera de Brito Moura. “Quem vai fazer Enem deve continuar os estudos, acompanhar o ritmo de aula, tanto das escolas como cursinhos, e aproveitar ferramentas de suporte. Evitar coletar muitos materiais da internet e ter um esforço desnecessário com conteúdo que pode fugir do que o Enem propõe, por isso, é recomendada a orientação de um professor”, comenta.

Ele explica que os professores têm propriedade de indicar conteúdos que sejam voltados para o estilo das provas do Enem, evitando que os alunos percam tempo com assuntos que fujam do tema. O supervisor de Ensino Superior destaca que, os candidatos que quiserem aplicar seus conhecimentos, também podem fazer uso de aplicativos e responder questionários online.

“No Canal Educação tem um aplicativo que permite que o aluno responda questões, assista vídeo aulas e até envie suas redações para correção. É um aplicativo aberto, que pode ser usado por alunos tanto da rede pública como privada e pode ajudar que tem dificuldade com essa parte da prova”, frisa.



A rotina de estudos tem de ser mantida, até a reta final, para alcançar boa colocação (Foto: Divulgação)



Ellen Gera de Brito destaca que a rotina de estudo deve ser feita com base na disposição do aluno e dos trabalhos diários realizados pelas escolas, e que não há uma regra a ser seguida. “Tudo vai depender do ritmo e aprendizagem do aluno, além do estilo de preparação de cada escola. Se o aluno estudar em casa, ele deve ser orientado por professores”, disse.

O supervisor de Ensino Superior da Seduc comenta que o Enem mudou o estilo de vestibular do Brasil, deixando de ser uma prova que busca identificar se o aluno tem conhecimento sobre determinado assunto, mas mede também algumas habilidades e competências que esse candidato possui. “É um grande exame e a principal forma de ingresso em um curso superior no Brasil, em especial do Ensino Público”, finaliza.

A estudante Layssa Sudário (19) está se preparando para mais um ano que irá realizar a prova do Enem e conta que a rotina é bastante árdua e cansativa. Ela explica que faz curso preparatório e que chega a ser massacrante e muito difícil conciliar seus objetivos com a vida social, pessoal e profissional.

“A gente tem que abdicar de muitas coisas, como sair com os amigos, ir ao shopping, então precisamos buscar esse equilíbrio, para não sair com a saúde mental muito abalada durante esse processo. Esse ano eu ou fazer o quinto Enem, porque cheguei a passar para Biologia, mas não era o que eu queria, então voltei para a rotina de estudo, a assistir aula e fazer simulados, porque quero mesmo cursar odontologia”, conta.

Para Layssa Sudário a cada ano as edições se tornam mais difíceis, tanto em relação ao conteúdo como com a concorrência. A jovem enfatiza que os candidatos são muito empenhados e dedicados nos estudos, o que faz a concorrência ser bastante acirrada, e a rotina de estudo precisa ser redobrada para que se possa concorrer em pé de igualdade.

Isabela Lopes - Jornal O Dia