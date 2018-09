Wilson Martins se destaca em 1º na corrida pelo Senado; Ciro é o segundo

Na primeira pesquisa do Instituto Data AZ em todo o Estado, após homologados os nomes de candidatos a senador, o ex-governador Wilson Martins (PSB) aparece distanciado dos demais concorrentes, liderando com 25,36%, mais de dez pontos percentuais à frente do segundo colocado, o senador Ciro Nogueira (Progressistas), que tem 14,48% das intenções de voto na sondagem estimulada.

Foto: Arquivo/O Dia

O terceiro colocado, mas tecnicamente empatado com Ciro, é o cantor Frank Aguiar (PRB), que tem 13,20% das intenções de voto. Aguiar teve seu nome liminarmente impugnado pela Justiça Eleitoral, mas está recorrendo da decisão.

Robert Rios (DEM), com 10,08% das intenções de voto é o quarto colocado. Se considerada a margem de erro da pesquisa, de 2,77% para mais ou para menos, ele está empatado estatisticamente com Marcelo Castro (MDB), quinto colocado, que tem 9,28% das intenções de voto.

Pontuaram também na pesquisa com índice acima de um ponto percentual os candidatos Quem Quem (Avante), com 2,64% e Antônio José Lira (PSL), com 1,44%.

Outros candidatos ficaram com menos de um por cento das intenções de voto, enquanto eleitores indecisos somaram 81,52%, e brancos e nulos chegam a 36,96%.

Destaque-se que os percentuais de intenções de voto, mais brancos, nulos e indecisos somam 200% em razão de o eleitor ter direito a escolher dois candidatos a senador.

Confira a matéria completa na edição desta quita-feira do Jornal O Dia.

FICHA TÉCNICA DA PESQUISA

Total de entrevistas: 1.250.



Municípios pesquisados: 65 nos 12 territórios de desenvolvimento.



Margem de erro da pesquisa: 2,77% para mais ou para menos



Nível de confiança: 95%.



Data de realização: 24 a 27 de agostos de 2018.



Realizador e contratante: Instituto Data AZ



Registro na Justiça Eleitoral: PI01161/2018



Data AZJornal O Dia