Intenções de voto em Lula somam 58,08% entre os eleitores do Piauí

A pesquisa Data AZ realizada entre os dias 24 e 27 de agosto veio a confirmar uma tendência pontual já detectada em pesquisas realizadas em cidades como Parnaíba, Picos, Floriano: seis em cada dez eleitores escolheriam o ex-presidente, atualmente preso em Curitiba, para retornar ao Planalto.



Lula aparece em pesquisa estimulada com 58,08% dos votos, mais que quatro vezes as intenções de voto do candidato do PSL, Jair Bolsonaro (13,28%) e quase dez vezes mais que Ciro Gomes (5,28%), do PDT.

Foto: Reprodução/Instituto Lula

Marina Silva, da Rede, aparece em quarto, tecnicamente empatada com Ciro Gomes. A ex-ministra tem 4,24% das intenções de voto, à frente do tucano Geraldo Alckmin, com 2,64%.

Nenhum outro candidato obteve mais que um por cento das intenções de voto, enquanto eleitores indecisos, nulos e brancos somaram 7,40%.

Sobre a possibilidade de mudar de candidato, 73,84% dos eleitores declararam não ter a disposição de trocar o nome já escolhido, contra 21,04% que admitem alterar a intenção de voto e 3,36% que não sabem, nem opinam.

Lula tem a maior firmeza de voto

Com uma vantagem gigantesca sobre os adversários na disputa pelo voto dos piauienses, o candidato do PT a presidente é também o que tem a maior certeza de voto entre os candidatos melhor situados na corrida presidencial: 86,64% dos eleitores dele não mudariam o voto. Contra somente 12,81% que podem trocá-lo por outro concorrente à Presidência da República.

Álvaro Dias praticamente empata com Lula na certeza de voto, com 85,71% dos eleitores dele sem disposição para mudar e 14,29% admitindo mudar.

Os eleitores do Bolsonaro também estão firmes no apoio ao candidato do PSL, com 80,12% de certeza de voto, contra 19,88% que trocariam por outro nome.

Entre os eleitores de Geraldo Alckmin, 69,70% não mudariam de candidato, enquanto 30,70% admitem trocar o tucano por outro nome da disputa.

A certeza do voto em Ciro Gomes é ligeiramente menor e um pouco maior que a de Marina Silva. O candidato do PDT tem 63,64% de eleitores que não mudariam o voto contra 34,85% que admitem mudar, enquanto a candidata da Rede tem 68,49% de eleitores fieis e 41,52% que admitem trocar seu nome por outro concorrente.

Confira a matéria completa na edição desta sexta-feira do Jornal O Dia.

Data AZJornal O Dia