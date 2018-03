Wellington Dias descarta reajuste de 35% para professores da Uespi

O governador Wellington Dias (PT) descartou conceder reajuste de 35% para os professores da Uespi. Os servidores fizeram uma manifestação no final da manhã desta sexta-feira (23), no Palácio de Karnak, durante a solenidade de recondução ao cargo do reitor Nouga Cardoso.

Segundo o governador, é preciso examinar o que acontece no Brasil. “Recebi as reivindicações, mas não é imaginável, diante de uma crise, imaginar que seja possível um reajuste de 35%. Mas, em abril, devemos sair do limite de responsabilidade fiscal e temos o compromisso de melhorar a remuneração da Uespi”, afirmou.

O reajuste que os servidores pedem, no entanto, é de 40%, mas 33% refere-se às perdas salariais acumuladas em cinco anos. A coordenadora geral da Adcesp, Rosângela Assunção, explica que o aumento real é de apenas de 6,81% e está de acordo com o reajuste conquistado pelos professores da rede básica.

Durante o ato, os servidores tentaram entrar no Palácio de Karnak pelo portão de trás, mas foram impedidos pelos seguranças.

Nouga se emociona

Em seu discurso de posse, o reitor Nouga Cardoso se emocionou ao mencionar a esposa e os filhos. Ele também agradeceu à bancada federal por ter destinado uma das emendas para a Uespi. Ao todo, a bancada possui três emendas. Uma delas sempre é destinada à saúde, a segunda foi para a BR-135 e a outra para a Universidade.

Ele ressaltou a importância da aprovação do Plano de Cargos e Carreiras para os técnicos-administrativos. "Antes, a rotatividade no cargo era muito intensa porque a categoria era desvalorizada e ninguém permanecia por muito tempo", afirmou o reitor, que foi reeleito por mais quatro anos.









Nayara Felizardo e Cícero Portela (do Palácio de Karnak)