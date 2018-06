Ufpi promove evento envolvendo temática sobre corpo e diversidades

Acontece de 22 a 24 de agosto deste ano, o III Encontro Internacional de Sociopoética e Abordagens afins. O evento, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Piauí (UFPI), reunirá pesquisadores nacionais e internacionais para discutir sobre as temáticas envolvendo o corpo e a diversidade. O encontro acontecerá no Centro de Ciências da Educação do Campus Ministro Petrônio Portella, em Teresina.



Segundo a professora da UFPI e organizadora do evento, Shara Jane, o III Encontro Internacional de Sociopoética e Abordagens afins tem como objetivo discutir e divulgar metodologias sensíveis e inventivas no pesquisar, ensinar e aprender, em diversas pesquisas acadêmicas e de outros saberes que tenham em vista a inclusão das diversidades na formação inicial e continuada em áreas como a Educação, Saúde e Artes.

As inscrições para os interessados em apresentar trabalhos podem ser feitas através da página oficial até o próximo dia 30 de junho. Já para os participantes que pretendem participar do evento apenas como ouvintes, o prazo para inscrição inicia a partir do dia 02 de julho.

Clique aqui para ir para a página do evento.

