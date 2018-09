Segundo dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), divulgados pelo Ministério da Educação (MEC), Teresina é oficialmente a capital com a melhor educação do Brasil nos primeiros anos do ensino fundamental. As médias 6.8 nos anos iniciais e 6.0 nos anos finais ultrapassam as notas alcançadas por capitais que até então estavam no topo, como Palmas e Curitiba, assim como as mais desenvolvidas economicamente, como Rio de Janeiro e São Paulo.

Teresina tem a melhor educação nos primeiros anos do fundamental, diz Ideb. (Foto: Ascom)



O cálculo do Ideb é realizado com base no fluxo escolar e nas médias de desempenho na Prova Brasil, referente ao ano de 2017. A meta é que o Brasil atinja 6.0 até o ano de 2022. Em Teresina, mais de 10 mil alunos foram avaliados em suas habilidades na língua portuguesa e em matemática. Além de já ter ultrapassado a média nacional, a Rede Municipal comemora mais de 80% das escolas acima dessa nota.

“Os resultados mostram que em Teresina temos uma educação pública de qualidade, onde o professor realmente ensina e o aluno aprende”, destaca o secretário municipal de Educação Kleber Montezuma. Segundo o secretário, o segredo é trabalhar com planejamento e garantir o direito do aluno assistir aula. “Planejar, executar e avaliar são pontos essenciais nesse trabalho. Temos uma equipe de professores e gestores de escolas extremamente focada no desempenho dos alunos, o resultado é fruto dessa dedicação”, afirma.

A Prefeitura de Teresina também comemora o destaque de unidades de ensino que conquistaram notas muito além das projeções. É o caso da Escola Municipal Meio Norte, 1º lugar no Ideb da capital, e de mais três unidades de ensino com médias maiores que 8.0.

A Escola Municipal Lunalva Costa, localizada no bairro Dirceu II, zona Sudeste, é um desses exemplos de força e determinação. Essa é a primeira participação da escola na Prova Brasil e a conquista foi uma nota de 8.1, ficando em 2º lugar no ranking do Ideb de Teresina. A professora de língua portuguesa Tatielli Costa acredita que o bom resultado vem do comprometimento com a aprendizagem do aluno.

“Nosso trabalho é para atingir as metas, mas é melhor ainda saber que superamos as expectativas, principalmente porque lidamos com os sonhos dos alunos e a confiança das famílias. Em sala de aula, busco praticar muita leitura com eles, motivá-los, mostrar que são campeões”, conta a professora.

Já na Escola Municipal Camillo Filho, a expectativa era para confirmar o desempenho a partir do novo formato de aulas, já que passou a funcionar em tempo integral no ano passado. A escola ficou destacada entre as quatro melhores, com Ideb 8.0, ao lado da Escola Municipal Bezerra de Menezes. Na Escola Municipal Padre Ângello Imperialli a boa notícia foi o salto em qualidade. A unidade de ensino alcançou a nota 7.6, bem além do que tinham projetado, deixando para trás o 6.4 conquistado em 2015.

“Estamos muito orgulhosos, pois temos uma equipe competente, comprometida com o bom desempenho dos alunos, assim alcançamos nossos objetivos e atingimos metas. Hoje celebramos o resultado positivo do nosso trabalho, conseguindo êxito nas proficiências. Escola boa é aquela onde todos aprendem”, finalizou a diretora Dilza Lopes.

Da Redação