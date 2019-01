Piauiense de 15 anos é aprovada em Medicina no Enem

A estudante Maria Eduarda Carvalho Albuquerquer Brito, 15 anos, conquistou o primeiro lugar para o curso de Medicina da Universidade Estadual do Piauí (Uespi) após atingir nota de aprovação do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) divulgado recentemente. A adolescente é filha do ex-diretor geral do Hospital de Urgência de Teresina (HUT), médico Gilberto Albuquerque, que soube do resultado da filha durante seu plantão, ontem, no HUT.



Segundo Dr. Gilberto Albuquerque, a aprovação da filha para o curso de Medicina é motivo de orgulho, uma alegria imensa, nao foi surpresa para a família porque Maria Eduarda é muito estudiosa e não tínhamos dúvida de sua aprovação para um curso desse nível, que é a Medicina. "Deve-se a sua dedicação exclusiva aos estudos, minha filha nem de redes sociais gosta. É uma estudante exemplar", frisou.

Maria Eduarda e o pai, o ex-diretor do HUT, Dr. Gilberto Albuquerque. (Foto: Reprodução)



Maria Eduarda, apesar de seus 15 anos apenas de idade e filha mais nova, já concluiu o Ensino Médio e está habilitada para ingressar na universidade. O resultado do Sistema de Seleção Unificada (SISU) foi divulgado, ontem, confirmando a aprovação da estudante do CEV para o curso de Medicina na Uespi. "A escolha do curso de Medicina não teve nossa influência, foi uma escolha dela mesma", acrescentou Dr. Gilberto.

Filho de pais professores, em Castelo do Piauí, João Vitor Uchoa, 19 anos, estudante do Ceti Didácio Silva, da rede estadual de ensino, no bairro Dirceu Arcoverde, zona Sudeste de Teresina, também obteve êxito na aprovação para cursar Medicina na Universidade Federal do Piauí (Ufpi). Essa já é a segunda vez que conquista o primeiro lugar na área de saúde, a primeira foi para Enfermagem, também na Ufpi. Ele chegou a cursar alguns períodos mas o foco mesmo, segundo ele, era cursar Medicina. "Agora, consegui alcançar meu objetivo, meu foco, uma alegria imensa", comemora.

João Vitor conta que estuda, em média 11 horas por dia, abdicando de muitas atividades que jovens de sua idade gostam de fazer, como ir a baladas, jogar bola, entre outros entretenimentos. "Na verdade, sou evangélico, da Igreja Assembleia de Deus, além dos estudos frequento a igreja com regularidade. Meus pais, Francisco Martins Bastos e Leila Maria Uchoa Gomes, moram em Castelo do Piauí e a minha aprovação é dedicada a eles, que sempre apostaram na educação de seus filhos, na minha e da minha irmã", ressaltou.

As notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) estão disponíveis na internet, na Página do Participante e no aplicativo oficial do Enem. Para acessar os resultados individuais, é preciso usar a senha criada na hora da inscrição. Caso o participante não se lembre da senha, basta clicar no campo Esqueci minha senha. O estudante deverá, então, confirmar o e-mail cadastrado no sistema para receber uma senha temporária. Quem esqueceu a senha e também não tem acesso ao e-mail cadastrado tem a opção de informar novos contatos para receber a senha temporária.

Ainda sobre o Enem, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) está informando que no dia 18 de março será divulgado o espelho da redação, ou seja, os detalhes da correção dessa prova. Isso é feito após os processos seletivos dos programas federais. A correção tem função apenas pedagógica e não é possível interpor recurso.

O Enem foi realizado nos dias 4 e 11 de novembro de 2018. Desde o dia 14 de novembro, estão disponíveis as provas e os gabaritos oficiais.

Luiz Carlos de Oliveira