Piauí é o estado do Brasil com maior taxa de presença no Enem 2018

Pelo terceiro ano consecutivo, o Piauí registrou o maior indice de presença no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A taxa de estudantes que não realizaram a prova foi de 18,5% no primeiro dia (04) e de 21,4% neste domingo (11), segundo dia de prova, é o que mostra os dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo exame.





Fonte: Inep.

De acordo com os dados divulgados, este ano o Piauí registrou cerca de 119.379 inscritos, dos quais 93.832 compareceram aos locais de prova no segundo dia do Enem 2018. Em 2017, o índice de abstenção dos alunos no Estado foi de apenas 26,2% no segundo dia de prova e 25,30% no primeiro.

A diretora do INEP, Maria Inês, destaca que estes não são os números finais do exame deste ano. “Essa é a taxa dos ausentes do primeiro e segundo dia de prova. A taxa de abstenção só vai ser calculada depois da aplicação do Enem PPL (Pessoas Privadas de Liberdade), que acontece em dezembro”, destacou a diretora do INEP, Maria Inês, durante coletiva de imprensa.

Para o Secretário de Estado da Educação, Helder Jacobina, é um orgulho para o Piauí ter a maior taxa de presença por três anos consecutivos. “Somos o Estado com menos faltosos nas últimas três edições do Enem (2016,2017 e 2018). Não tenho dúvida que todo o esforço das gerências regionais, que articularam o transporte dos alunos do interior, influenciaram diretamente no percentual de estudantes que realizaram a prova”, afirma o secretário.

Em todo o Brasil, mais de 5,5 milhões de pessoas se inscreveram e mais de 1 milhão faltaram. Depois do Piauí, a menor taxa foi da Paraíba, com 24,7% de faltosos. A maior quantidade de abstenções foi registrada no Amazonas, 37,5% dos inscritos. Mesma ordem do primeiro dia de provas.

Resultados

Na próxima quarta-feira (14), o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgará o gabarito oficial do Enem 2018 e o governo divulgará os cadernos de prova. De acordo com o Inep, os resultados individuais de cada aluno estarão disponíveis a partir do dia 18 de janeiro de 2019.

Viviane MenegazzoGeici Mello