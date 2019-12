Nucepe divulga gabarito do concurso da Secretaria Municipal de Educação

O Núcleo de Promoção e Concursos da Universidade Estadual do Piauí (Nucepe) divulgou no início da tarde deste domingo (15) o gabarito preliminar do concurso público da Secretaria Municipal de Educação de Teresina.



As provas foram aplicadas na manhã de hoje, em vários pontos da capital.





CONFIRA AQUI O GABARITO!







O concurso público oferta 140 vagas para o cargo de professor, com salário de até R$ 3.782,29. Os profissionais vão trabalhar no ensino fundamental nas unidades de ensino da Rede Pública Municipal de Ensino.

São oferecidas 30 vagas para o cargo de professor de 1º Ciclo (de 1º ao 5º ano) e 110 vagas para professor de 2º Ciclo (de 6º ao 9º ano). Foram reservadas 5% das vagas para Pessoa com Deficiência (PCD). A carga horária varia de 20 a 40 horas semanais, dependendo do cargo.

Impasse

Na última sexta-feira (13), O Ministério Público do Piauí, por meio da 44ª Promotoria de Justiça, entrou com uma ação civil pública contra o município de Teresina e o Núcleo de Concurso de Promoção de Eventos (Nucepe). No pedido liminar, o órgao solicitou a anulação do concurso da Secretaria Municipal de Educação (Semec).

Segundo o MP-PI, a ação foi motivada porque o edital não prevê provas de títulos, apenas uma objetiva e uma didática, e exige somente o conteúdo das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática para professores de 1º Ciclo e da respectiva disciplina para os professores de 2º Ciclo.

Por meio de nota, a Semec afirmou que todas as etapas do certame vão seguir normalmente, como prevê o edital.

Natanael Souza