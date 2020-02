Nota do Enem permitirá ingresso na Universidade Aberta do Brasil

Pela primeira vez, a seleção para ingresso de alunos na modalidade Educação a Distância (EAD) se dará por meio do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e serão aceitas as notas das edições de 2014 a 2019. Mais de duas mil vagas serão ofertadas.



No novo edital, dos oito cursos que serão ofertados pela UAB, dois são novos, Turismo e Ciências Contábeis. Também serão criados novos polos em Fronteiras, Palmeirais e Altos. O período de inscrição é de 7 a 12 de fevereiro, o resultado sai dia 5 de março de 2020.

Segundo o secretário de Estado da Educação, Ellen Gera, a educação a distância é muito importante no Piauí, sendo o governador Wellington Dias, além de entusiasta, um dos criadores desse processo.

“Hoje também o Piauí tem uma plataforma tecnológica que atende a educação superior, o ensino técnico profissionalizante por meio de mediação, além de formação e também levando ensino médio e preparatório Enem para o estado. A tecnologia é indissociável de nosso dia a dia e será dada continuidade da parceria do Governo do Estado com a UFPI e Uespi na expansão da educação superior, a exemplo do programa Uapi, que é similar à UAB. Seremos o primeiro estado brasileiro que terá vestibular público em todos os municípios, pois é uma decisão de governo”.

Atualmente, quase 90% da população piauiense já pode ser atendida por um polo superior, segundo explica Ellen Gera. “A Seduc é mantenedora da infraestrutura, corpo administrativo, parte tecnológica de conectividade da maioria dos polos da UAB e continuará fazendo, pois acredita na parceria. A EAD oferece a oportunidade real de democratização do ensino superior, antes tão restrito aos limites físicos da sala de aula”, completou o gestor.

Uapi

A Universidade Aberta do Piauí (Uapi) é um programa de ensino voltado para o desenvolvimento da modalidade de educação a distância, com a finalidade de expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior no estado do Piauí, por meio de estratégias de inovação tecnológica.

A instituição está integrada ao sistema da UAB e é fruto da parceria entre a Seduc, a Uespi e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Piauí (Fapepi). Atualmente está presente em 120 municípios e já ofertou em seus vestibulares seis mil vagas no curso de Bacharel em Administração.