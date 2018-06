Matrículas acontecem de 25 a 28 de junho na Uespi

As matrículas para os apro­vados no SiSU 2º semestre de 2018 na Universidade Esta­dual do Piauí (Uespi) serão realizadas de 25 a 28 de junho. Nessa segunda etapa, as va­gas foram destinadas para os cursos de Engenharia Agro­nômica e Zootecnia, moda­lidade presencial, no Centro Ciências Agrárias do Campus Poeta Torquato Neto, em Te­resina.

A seleção dos candidatos às vagas disponibilizadas por meio do SiSU foi efetuada exclusivamente com base nos resultados obtidos pelos estu­dantes no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) refe­rente ao ano de 2017. Os sele­cionados devem ficar atentos ao cronograma.

As matrículas dos candida­tos classificados ocorrerão em duas etapas. Etapa 1: A matrí­cula Institucional (correspon­de à entrega da documentação dos candidatos classificados) pode ser realizada entre os dias 25 a 28 de junho, de 8h as 13h, no Departamento de Assuntos Acadêmicos da ins­tituição.



As vagas são destinadas a cursos no Centro Ciências Agrárias do Campus (Foto: Divulgação)



Etapa 2: Matrícula Cur­ricular (corresponde à ma­trícula nas atividades aca­dêmicas previstas, realizada preferencialmente via inter­net ou na Coordenação do Curso para o qual o candi­dato pleiteou a vaga) deverá ser realizada entre 13 a 15 de agosto, no horário das 8h às 12h ou das 15h às 19h. O candidato receberá um e­-mail com seu login para efe­tivar a matrícula on-line.

Lista de espera

Para os alunos manifestarem interesse na lista de espera de forma online pelo site do Sisu, o prazo será de 22 à 27 de ju­nho, Para realizar a assinatura de manifestação presencial, os inscritos na lista de espera de­vem comparecer na Uespi no dia 3 de julho. A previsão para a divulgação da 1ª da convoca­ção da lista de espera é dia 18 de julho, já a matricula insti­tucional da 1ª convocação da lista de espera será de 6 a7 de agosto e a matricula curricular de 13 a 15 de agosto.

Jornal O Dia