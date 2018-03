Fies divulga o resultado da edição do 1º semestre nesta segunda

Novo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) vai divulgar o resultado da edição do primeiro semestre nesta segunda-feira (5). Para o P-Fies (modalidade do programa financiada por bancos), a lista de aprovados sairá em 12 de março. Segundo o Ministério da Educação, não há horário definido para a publicação da lista de aprovados.

Fies 2018: o que é 'conceito de curso' e quais as respostas para as dúvidas mais buscadas no Google

O programa oferece créditos para estudantes cursarem o ensino superior em universidades privadas. Os aprovados terão entre esta terça (6) e a quinta-feira (8) para fazer a complementação da inscrição no FiesSeleção (http://fiesselecao.mec.gov.br/).

Pelo menos 400 mil inscritos

Segundo balanço divulgado pelo Ministério da Educação na tarde desta sexta-feira (2), às 12h o sistema registrava 443.362 inscrições concluidas. O prazo para participar terminou às 23h59 de sexta.

Modalidades do Fies

O novo Fies tem duas modalidades:

Fies: Candidatos cuja renda familiar per capita seja de até 3 salários mínimos. Nesse tipo de financiamento, o pagamento será feito com juros zero.

Caso o estudante se encaixe nessa faixa de renda, só poderá participar do P-Fies se não houver vaga para o curso desejado na primeira modalidade.

P-Fies: Candidatos cuja renda familiar per capita esteja entre 3 e 5 salários mínimos. Nessa modalidade, o financiamento é feito por condições definidas pelo agente financeiro operador de crédito (banco).

Pagamento

Os candidatos aprovados no Fies, que tenham renda familiar per capita de até 3 salários mínimos, deverão pagar durante o curso, mensalmente, uma taxa de coparticipação.

Após a conclusão da graduação, o estudante quitará a dívida de acordo com sua realidade financeira. A parcela a ser paga por mês dependerá de sua renda.

Requisitos

Para disputar as vagas, é necessário cumprir dois requisitos:

ter participado do Enem a partir da edição de 2010 e obtido média aritmética das notas nas provas igual ou superior a 450 (quatrocentos e cinquenta) pontos e nota na redação superior a 0 (zero).

possuir renda familiar mensal bruta per capita de: a) até 3 (três) salários mínimos, na modalidade de financiamento do Fies; b) de 3 (três) a 5 (cinco) salários mínimos, na modalidade de financiamento do P-Fies (quando o agente financeiro é o banco).

G1