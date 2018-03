Enem tem quase R$ 1 bilhão de prejuízo com faltas em cinco anos

Candidatos que faltaram nas últimas cinco edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) provocaram um prejuízo de R$ 962 milhões aos cofres públicos, de acordo com o Ministério da Educação (MEC). Por causa deste "desperdício", o MEC agora vai exigir que os pedidos de isenção sejam feitos antes da inscrição e vai cobrar candidatos isentos que faltaram em edições anteriores.

No Enem 2017, foram 2.017.253 ausentes - dentre esses, 83,8% eram isentos (ou seja, não precisaram pagar a taxa de inscrição). O prejuízo trazido nessa última aplicação do exame, consequentemente, foi de R$ 176.590.328,00.



Detalhe da página de prova do Enem que detalhava o pedido para redação sobre formação educacional de surdos no Brasil. (Foto: Arquivo/G1)

Gastos por aluno em 2017

Segundo o MEC, o gasto por aluno no Enem 2017 foi de R$ 87,54 - inferior ao índice de 2016, de R$ 90,64 para cada candidato.

O custo total do exame na última edição foi de R$ 669.979.886,00. Considerando que a taxa de inscrição foi de R$ 82 e que 70% dos participantes são isentos de pagá-la, é o governo que banca a maior parte dos gastos. Em 2017, o MEC gastou R$ 425.282.249,00 na aplicação da prova.

A previsão é de que os números do Enem 2018 sejam semelhantes ao do ano passado.

Mudanças no Enem 2018

Maior tempo de prova

A principal mudança no Enem 2018 é o acréscimo de meia hora para que os candidatos resolvam as questões de ciências da natureza e de matemática. Ou seja, no segundo domingo de prova, o tempo total do exame será de 5h - e não mais de 4h30, como no ano passado.

A organização fica da seguinte forma:

Primeiro domingo, dia 4 de novembro: ciências humanas e redação - 5h30 de prova

Segundo domingo, dia 11 de novembro: ciências da natureza e matemática - 5h de prova (aumento de 30 minutos em relação a 2017)

Isenção de taxa

Outra modificação é relativa à isenção da taxa de inscrição. Aqueles candidatos que não precisaram pagar para fazer o Enem 2017, não compareceram ao exame e não justificaram a ausência só poderão se inscrever em 2018 se pagarem R$ 82.

As justificativas devem ser feitas pelo site do Enem, entre 2 de abril e 11 de abril.

Em 2018, terão direito à isenção:

os alunos que estão cursando o terceiro ano do ensino médio na rede pública;

os candidatos que fizeram o Encceja e conseguiram a proficiência suficiente para o diploma nas áreas em que se inscreveram;

os alunos que cursaram todo o ensino médio em escola da rede pública ou como bolsista na rede privada e tenham renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio;

os candidatos que declaram estar em situação de vulnerabilidade socioeconômica por serem membros de família de baixa renda;

os participantes que estão inscritos no CadÚnico.

Para todos os casos de solicitação de isenção da taxa, o participante deverá ter documentos que comprovem a condição declarada. Podem ser boletins de ocorrência, laudos médicos ou "justificativas oficiais".

O prazo para solicitar a isenção neste ano vai de 2 a 11 de abril.

Justificativa de ausência

A justificativa de ausência no exame do ano passado deverá ser feita a partir das 10h do dia 2 de abril até as 23h59 do dia 11 de abril. Neste mesmo período, os candidatos também podem solicitar a isenção da taxa para o Enem 2018.

Se perder a gratuidade, o candidato deverá acessar o sistema de inscrição (http://enem.inep.gov.br/participante), informar os dados solicitados, gerar a Guia de Recolhimento da União e efetuar o pagamento da taxa de inscrição para ter sua inscrição no Enem 2018 confirmada.

Inscrições no Enem 2018

É importante lembrar que o candidato que pede isenção da taxa não está automaticamente inscrito no exame.

Todos devem fazer a inscrição para o Enem 2018 entre 10h de 7 de maio e 23h59 de 18 de maio.

Calendário do Enem 2018

Solicitação de isenção da taxa de inscrição: 2 a 11 de abril

Justificativa de ausência no Enem 2017: 2 a 11 de abril

Inscrições (PARA TODOS): 7 a 18 de maio

Pagamento da taxa de inscrição: 7 a 23 de maio

Solicitação de atendimento pelo nome social: 28 de maio a 3 de junho

Aplicação: 4 de novembro e 11 de novembro

Redações nota mil

Nesta semana, o MEC liberou aos candidatos os espelhos da redação do Enem 2017. O tema foi "Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil", e apenas 53 alunos tiraram nota mil. No ano anterior, 77 candidatos haviam atingido a pontuação máxima.

G1