Enem 2018: nome social deve ser solicitado a partir de hoje (28)

O período para candidatos solicitarem atendimento por nome social no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018 começa nesta segunda-feira (28) e vai até o dia 3 de junho. Participantes transexuais e travestis que queiram ser identificados pela sua identidade de gênero precisam fazer o pedido online.

No formulário a ser preenchido, o candidato pode indicar qual tipo de sanitário deseja usar no dia do exame - masculino ou feminino.

É necessário informar CPF, senha e o nome social a ser usado. O sistema requer os seguintes documentos anexados, nos formatos PDF, PNG ou JPG, no tamanho máximo de 2MB:

fotografia atual nítida, individual, colorida, com fundo branco que enquadre desde a cabeça até os ombros, de rosto inteiro sem o uso de óculos escuros e artigos de chapelaria, tais como boné, chapéu, viseira, gorro ou similares;

cópia digitalizada da frente e do verso de um dos documentos de identificação oficial com foto e cópia assinada e digitalizada do formulário de solicitação.

Em seguida, é preciso clicar em "visualizar" e imprimir o formulário de solicitação.

As solicitações indeferidas poderão ser consultadas na página do participante. Nesse caso, o participante será informado pelo e-mail cadastrado para que envie um novo documento comprobatório no prazo de cinco dias.

Datas das provas

O Enem acontecerá em dois domingos, nos dias 4 e 11 de novembro:

04/11: 45 questões de linguagens, 45 de ciências humanas e redação.

Duração: 5h30

11/11: 45 questões de ciências da natureza e 45 de matemática.

Duração: 5h (30 minutos a mais do que em 2017)

Horários das provas

Abertura dos portões: 12h

Fechamento dos portões: 13h

Início das provas: 13h30

Encerramento das provas: 19h (primeiro dia) e 18h30 (segundo dia)

