Concurso Jovens Escritores premia trabalhos sobre a Copa do Mundo

Aprender a ler e a escrever é apenas o primeiro passo do processo de aprendizagem. O incentivo à leitura e à escrita deve ser continuo. Esse é o objetivo que norteia a realização do Concurso Jovens Escritores, que em 2018, chegou a 13ª edição. Depois de avaliar os trabalhos, o Sistema O Dia de comunicação apresenta os vencedores de cada categoria.

O projeto é uma iniciativa do Jornal O DIA e da Fundação Dom Quixote e fez parte da programação do SALIPI. A ação tem como interesse cultivar a leitura e incentivar a produção textual entre os jovens do estado.

“Todas as categorias, em cada faixa etária, levam os alunos a refletir e exercer seu senso crítico. O projeto é sempre um sucesso e é sempre muito bem aceito pelos alunos. Já existe uma espera, algumas escolas já ficam na expectativa do projeto para que possa ser exercitado esse lado da escrita”, comenta Alberto Moura, diretor de Marketing do Sistema O Dia de comunicação.

O tema geral abordado por essa edição foi “A Magia do Futebol”, em um ano de Copa do Mundo, os encantos com futebol tornam-se mais evidentes e deixam uma nação inteira atenta aos principais lances. Alberto explica a temática foi relacionada a outras questões também pertinentes.

“Esse tema fala da magia da copa do mundo, tem essa ligação com o futebol, mas a gente não se esqueceu de tratar do tema de diferentes formas, em todas as faixas. Vamos desde o desenho até a dissertação, com aluno do ensino médio. Tratamos de economia, política e também sobre preconceito”, pontua.

O concurso foi dividido em categorias: Ensino Fundamental Menor (1º e 2º anos) com o tema “Desenhe uma imagem que faça referência a emoção do Gol”; Ensino Fundamental Menor (3º ao 5 º anos) com o tema “O futebol é um esporte democrático?” Ensino Fundamental Maior (6º ao 9º anos) com o tema “A economia do Futebol”; e Ensino Médio (1º a 3º anos) com o tema “A Copa do Mundo no país de herança socialista.

O Concurso Jovens Escritores também valorizou a participação dos professores que organizam os trabalhos de seus alunos, orientando-os quanto à produção textual exigida. O Professor Orientador teve que escrever uma dissertação sobre o tema: “O Preconceito nas Quatro Linhas”

A premiação para os ganhadores acontece neste sábado, dia 23, às 17h, em uma cerimônia que será realizada na praça de eventos do Teresina Shopping. Além disso, um programa especial, com entrevistas com os participantes, será exibido no dia 30 de junho, pela ODIA TV, no Canal 23.

FUNDAMENTAL MENOR (1º e 2º anos)

Tema: Desenhe uma imagem que faça referência à emoção do gol

Rebeca Lais de Oliveira Lopes, 08 anos, 2º ano – 1º lugar (Colégio CPI)



“A professora falou que podia desenhar alguém assistindo e como a família é importante eu pensei na minha família e ai eu desenhei. Eu coloquei o meu primo, a minha mãe, meu pai e eu. Eu estou muito feliz em ter ganhado”.

Mariana Rodrigues de Oliveira, 8 anos, 2º ano – 2º lugar (Fundação Bradesco)



“Eu desenhei uma menina no sofá, de joelhos, assistindo o jogo e gritando gol. Na televisão fiz um jogador chutando a bola para fazer o gol. Fiz também o mascote da copa de 2014. Minha professora que me ajudou a fazer o desenho. Eu acho que o Brasil vai ganhar a copa”.



Athos Henrique Alves Lima, 07 anos, 2º ano – 3º lugar (Fundação Bradesco)



“Eu desenhei as emoções dos torcedores da Copa do Mundo. Eu assisto na televisão e meus pais falam da copa. A professora que me incentivou a fazer o desenho. Estou me sentindo muito feliz em ganhar”.

FUNDAMENTAL MENOR (3º ao 5 º anos)

Tema: O futebol é um esporte democrático?

Arthur Gabriel Moura Pereira, 08 anos, 3º ano – 1º lugar (Colégio CPI)



“Eu escrevi sobre o quanto escolinhas de futebol ajudam meninos e meninas a saírem da marginalidade. Em vez de eles estarem na rua, estando vulneráveis as drogas e as bebidas, eles estão se preocupando mais com o esporte. E eu estudei bastante antes de fazer. Eu tenho um tio que é professor e ele já me deu aula de produção de redação”.





Erislanny Grabierla Nunes Silva, 10 anos, 5º ano – 2º lugar (Colégio CPI)





Isabelly Thais Rocha Ramos – 3º lugar (Escola Santa Helena)



“Eu pensei em dizer que futebol não é só para meninos, meninas e meninos podem jogar. Essas pessoas que dizem isso não entendem que meninas podem jogar do mesmo jeito que meninos podem fazer balé. No meu texto quis falar um pouquinho sobre isso. Não foi difícil de fazer porque era uma coisa que eu já tinha na minha mente”.



PROFESSOR ORIENTADOR

Tema: O preconceito nas quatro linhas

Fiama Cutrin de Oliveira Ribeiro (Escola Santa Helena)



“Fui pensar nos tipos de preconceito que temos vistos no futebol. Falei um pouco sobre o preconceito racial, citei um caso que ficou muito famoso. Citei um pouco também a questão do futebol feminino, que ainda é desvalorizado. As mulheres têm se destacado muito no futebol, mas a gente vê que não tem muito destaque. E também falei um pouco da questão da homofobia no futebol, que é muito recorrente. Uma coisa que eu até descobri é que tiveram cinco multas nas eliminatórias da copa por conta de músicas homofóbicas, uma coisa que inibe o público LGBT de participar. Foi muito inesperado esse resultado pra mim porque é a primeira vez que eu participo”.



FUNDAMENTAL MAIOR (6º AO 9º anos)

Tema: A economia no futebol

Júlia Maria Macedo Veras, 11 anos, 7° ano – 1º lugar (Escola Santa Helena)



Maria Helena Cardoso Costa, 14 anos, 9º ano – 2º lugar (Instituto Educacional São José)



“Quis falar da questão de sonhos, que os meninos brasileiros sonham em ser jogar futebol e que de inicio é um sonho, mas que com muita perseverança e dedicação eles podem alcançar isso. Eu também falei da economia, que o futebol movimenta a economia positivamente, gerando circulação de capital em vários setores”.



Camille Maria Ferreira da Silva Santos, 13 anos, 8º ano – 3º lugar (Fundação Bradesco)



“A principio eu não sabia muito, mas contei com a ajuda dos meus professores e da minha escola que deu um super apoio. É um tema no começo meio difícil porque é mais envolvido com questões de pessoas mais velhas, que já tem mais entendimento, mas eu estive pesquisando. Também contei com a ajuda do meu pai, que entende muito de futebol. Eu me sinto muito feliz, dei o meu melhor mas não imaginava que eu ia ganhar”



ENSINO MÉDIO (1º ao 3º anos)

Tema: A Copa do Mundo no país da herança socialista

Maria Eduarda Soares Frota, 16 anos, 2º ano – 1º lugar (Colégio CPI)



“Eu estruturei meu texto por meios de questionamentos, então eu perguntei se as heranças socialistas da Rússia era positivas ou negativas e a partir disso que influências eram exercidas para a Copa do Mundo. Discuti um pouco a cerca das heranças positivas que na minha opinião tem mais heranças positivas, como os índices educacionais, porque no período socialista foi adotado um regime de educação que fez com que a sociedade de hoje na Rússia fosse alfabetizada. Defendi que esse sistema educacional foi positivo e contribuiu para o desenvolvimento econômico da Rússia que tem resquícios até hoje. O trabalhou acabou contribuindo para o meu repertório porque a parir disso engradeci meu senso critico. Me sinto com a sensação de missão cumprida”



Anastacia Viveiros da Costa, 16 anos, 3º ano – 2º lugar (Colégio Liberdade)



“Eu falei do impacto político e da forma como eles poderiam encarar isso sendo que no passado eles foram socialistas e a Copa do Mundo é um evento bem capitalista, focado na opulência. Existem pessoas que dizem que as pessoas não estão muito felizes com o governo que eles estão tendo na Rússia, o fato de eles estarem tendo essa publicidade focada neles pode ser uma forma de eles mostrarem o que eles acham da politica deles. Também penso eu, que o futebol, por ele ser tão popular, pode ser um instrumento político. Eu realmente não fiz o texto achando que iria ganhar, eu fiz porque eu gosto de ler e o tema me pareceu interessante”.



Ana Carolina Sousa Dias, 17 anos, 3º ano – 3º lugar (Colégio Liberdade)



“Eu destaquei os protestos contra homossexuais na Rússia e o fato de que o país já foi uma nação socialista e agora está sediando um evento capitalista. Acho que isso é mais ou menos positivo, depende de como eles vão lidar com isso. Quis apresentar os dois lados, que são um país fechado mais que estão se abrindo. Não imaginei muito que iria ganhei, meu professor e meus pais me incentivaram”.



Da redação