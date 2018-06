Capitão mexicano diz que Neymar “gosta de se atirar e exagerar” e cita VAR

Meio-campista e capitão da seleção mexicana, Andrés Guardado disse, ao comentar o estilo de jogo de Neymar em entrevista nesta sexta-feira (29), que o atacante brasileiro gosta de se atirar e exagerar nas faltas. A declaração vem a três dias do confronto entre as seleções, às 11h (de Brasília) de segunda-feira, em Samara, pelas oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia.

De acordo com o jogador, cabe ao árbitro saber conduzir a partida e notar este estilo. Ele lembrou ainda que a partir desta Copa existe o árbitro de vídeo (VAR) que, em sua opinião, pode ajudar nestes casos.

Foto: Reprodução/Instagram

"Todos nós conhecemos o Neymar. Mas não compete a mim julgar, cabe ao árbitro. A Fifa hoje tem o VAR. Tem de ver o estilo de jogo, o árbitro saber conduzir... Sabemos que o Neymar gosta de exagerar nas faltas e se atirar muito. Repito, é seu estilo de jogo. Mas quem tem de ver isso são os árbitros e não a gente", afirmou.

Neste Mundial, Neymar esteve envolvido em um lance polêmico com a utilização do VAR. Na ocasião, o árbitro marcou pênalti em cima do atacante brasileiro em jogo contra a Costa Rica. Porém, ao rever o lance, interpretou que o contato não foi o suficiente para configurar penalidade e reverteu a decisão.

Atualmente com 31 anos e atuando no Betis, Guardado é um dos jogadores mais experientes do México. Atualmente em sua quarta Copa do Mundo, ele esteve em campo contra o Brasil de Neymar no último Mundial, quando os países empataram por 0 a 0 em Fortaleza durante a primeira fase.

Folhapress