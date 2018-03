Banheiro Unisex: professores e alunos falam sobre o tema

No início da semana, a Universidade Federal do Piauí (Ufpi) ganhou o primeiro banheiro unissex da instituição. Entretanto, o assunto continua a gerar polêmicas. Em 2017, a Pontifícia Universidade Católica (PUC) de São Paulo, recebeu visibilidade nacional com o mesmo tema. “A universidade é um universo de pessoas e de identidades. O banheiro unissex é um local em que é possível que não haja tanta violência, principalmente para nós como pessoas Trans”, declara a estudante da Ufpi, Adda Lygia Rissope.

A decisão partiu do diretor do Centro de Ciências da Educação (CCE), Luiz Carlos Sales, após receber alunos que solicitaram o espaço. “Por meio de conversas da demanda, o centro destinou um dos vários banheiros da instituição, para funcionar como uma espécie de espaço alternativo, unissex, em que todos os gêneros possam fazer uso desse espaço. Muitas pessoas não se sentiam bem em usar um banheiro convencional, por não se identificar e, às vezes, se sentiam constrangidas”, explica Luiz Sales.



Os entrevistados foram a favor do espaço alternativo. Foto: Assis Fernandes/ODIA

O banheiro fica localizado próximo à Praça do Besouro, ao lado do feminino, no CCE. Contudo, sinais de vandalismo já foram encontrados. O adesivo que identificava a entrada foi arrancado e parte da parede interna do banheiro, pichada. Mas o diretor garante que o local continua a ser de uso geral. “Há necessidade de debate. O banheiro vai possibilitar discussões sobre o tema da inclusão em todos os sentidos. A decisão foi tomada, a não ser que tenha algo mais forte, que impeça que o ambiente seja mantido. Nós temos autonomia para isso”, afirma.

Convivendo com a diferença

A aluna Débora Camelo, do curso de Comunicação Social, não se sente confortável com discussões em relação à identidade e orientação sexual, mas concorda com a criação do espaço. “É um bem, tanto pra um quanto para o outro. Não sou contra, pois não está me ofendendo ou agredindo. Tem outros banheiros que podemos usar”, comenta.

A preocupação com segurança e pudor movimentou críticas nas redes sociais. O discente Lucas Lima faz uso do lugar e revelou: “Me sinto seguro tanto quanto em qualquer outro banheiro, não me incomodou em nada”.

O professor e chefe do Departamento de Comunicação Social da Ufpi, Eliezer Menda, também comenta sobre a situação. “Acho que antes deveria ter um projeto, uma ação de informação, de conscientização para depois inaugurar e abrir o banheiro", diz.

Biá BoakariValéria Noronha