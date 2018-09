Após incêndio no Museu Nacional, UFPI realiza ato em prol da ciência

Após o incêndio no Museu Nacional localizado no Rio de Janeiro, que aconteceu na noite de ontem (03) e destruiu um acervo de 200 anos que continha peças com idades milenares, a Universidade Federal do Piauí (UFPI), por meio do Museu de Arqueologia e Paleontologia, anunciou que realizará um ato a partir das 10h desta terça-feira (04).

Segundo a instituição de ensino, o ato realizado em solidariedade ao Museu Nacional contará com "manifestações pela ciência, cultura, arte e educação" e deve acontecer no próprio Museu de Arqueologia e Paleontologia, no Centro de Ciências da Natureza 2.

Entenda

O Museu Nacional é o mais antigo museu do país e o maior museu de história natural e antropológica da América Latina. O prédio abrigava um acervo com 20 milhões de itens, que incluíam: o crânio de Luzia, a mulher mais antiga das Américas, com cerca de 12 mil anos; o meteorito do Bendegó, o maior já encontrado no país, com mais de 5 toneladas; a maior coleção de antiguidades egípcias da América Latina, com 700 peças; dentre outros.



(Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

Segundo a Folhapress, o Museu Nacional, subordinado à UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), vem passando por dificuldades relacionadas ao corte no orçamento para a sua manutenção. Há quatro anos, desde 2014, a instituição não recebia a verba de R$ 520 mil anuais que eram destinadas à manutenção do prédio, que apresentava sinais visíveis de má conservação.

O incêndio atingiu o prédio no início da noite deste domingo e só foi controlado durante a madrugada. Até o momento não há um levantamento oficial sobre os itens consumidos pelas chamas. A suspeita é de que a maior parte do acervo tenha sido destruída, inclusive o crânio de Luzia e a coleção de antiguidades egípcias.





Nathalia Amaral