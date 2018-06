Abismo entre escolas mais ricas e pobres supera 100 pontos no Enem

Os dados do Enem 2017 mapeados pela reportagem por escola do país mostram que as notas dependem muito do perfil dos alunos, tanto entre colégios públicos como privados.

As escolas federais com estudantes mais ricos, por exemplo, têm uma média de 119 pontos no Enem a mais do que escolas estaduais com estudantes mais pobres.

Entre as escolas particulares, o grupo das mais ricas consegue, na média, 71 pontos a mais do que as também privadas, mas que atendem alunos mais pobres (mesmo que não tão pobres quanto os que estão em algumas públicas).

Mas há diferenças também entre escolas com alunos do mesmo perfil. É o caso da comparação entre a rede estadual de São Paulo e as Etecs.

Enquanto 83% dos alunos das Etecs têm nível socioeconômico alto e médio alto, esse percentual é de 91% nas escolas da rede estadual (só as com médias calculadas). As Etecs têm nota 10% superior.

Folhapress