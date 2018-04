Vivo inaugura espaço para inovação e experiência digital

Com o objetivo de acelerar sua transformação digital, a Vivo inaugurou nessa segunda-feira (16) em São Paulo um espaço criado para contribuir com a inovação, criatividade, flexibilidade e troca de experiências entre os profissionais da empresa. Além de áreas de descompressão e laboratório de user experience , o Vivo Digital Labs tem 12 salas - sem portas para facilitar a integração - para os colaboradores trabalharem em Squads (esquadrões), times multidisciplinares que atuam por projeto.

“Queremos pessoas diferentes dando opinião em um mesmo projeto. Montamos um espaço que expressasse e facilitasse isso. Então, no final do dia, esperamos que um ambiente como esse faça com que aumente a produtividade, que a gente entenda melhor o consumidor”, diz Ricardo Sanfelice, vice-presidente de Estratégia Digital e Inovação.

O novo espaço de 1.500 m² fica no prédio da Vivo na avenida Doutor Chucri Zaidan, Zona Sul da cidade, e é ocupado por 230 colaboradores das equipes de transformação digital da Vivo. Os times desenvolvem, testam, verificam as falhas e aprimoram os recursos dos aplicativos e de outros canais de atendimento digital da Vivo.

“O Vivo Digital Labs é a síntese do ‘espírito de startup’ que queremos fomentar na Vivo, como parte da nossa transformação digital. Criamos um ambiente disruptivo para os nossos colaboradores que privilegia o uso de técnicas e metodologias inovadoras, estimulando agilidade, criatividade e inovação, sempre com foco em oferecer a melhor experiência para nossos clientes”, afirma Christian Gebara, Chief Operating Officer (COO) da Vivo. Esta metodologia de trabalho adotada há dois anos pela empresa é inspirada em startups de sucesso do Vale do Silício.

O Vivo Digital Labs é um espaço criado para contribuir com inovação, criatividade, flexibilidade e troca de experiências entre os profissionais da empresa. Foto: Reprodução/Terra

Experiência do consumidor

Em março, 15 milhões de usuários únicos acessaram o aplicativo Meu Vivo e a empresa quer digitalizar as jornadas do consumidor cada vez mais. “Hoje em dia qualquer pessoa quer ter autoatendimento. Muitas vezes, as pessoas não querem ligar no call center, ir a uma loja. Elas querem resolver em um aplicativo”, diz o diretor de experiência digital da Vivo, Fernando Moulin.

No laboratório de user experience do novo espaço, os testes de usabilidade dos serviços com clientes serão mais ágeis e a equipe de tecnologia acompanhará tudo de perto. “A gente tem aqui a sala de testes de usabilidade com clientes. Ela é muito importante, porque é muito legal você poder receber os clientes dentro da Vivo e ver como eles navegam. Isso serve como uma das premissas para refazer as jornadas digitais”, afirma Moulin.

O Espaço

O conceito do Vivo Digital Labs, que foi assinado pelo arquiteto André Detani, engloba inovação, mobilidade, contemporaneidade, tecnologia e integração com o ambiente urbano. Além dos espaços para Squads e do user experience , o ambiente tem command center , sala com 16 telas de monitoramento dos indicadores dos projetos em andamento, salas individuais e de reunião, com recursos de áudio e vídeo e telepresença.

A área de descompressão inclui mesa de bilhar, console de videogames com óculos de realidade virtual, minigolfe, sala para meditação e prática de yoga, espaço de café e uma horta totalmente automatizada para que colaboradores e visitantes possam colher e fazer seus próprios chás.

Terra