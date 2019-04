Vendas online de carros usados e seminovos crescem 54% no Piauí

A venda de veículos usados e seminovos, registrou alta de 54,5% nas vendas do primeiro trimestre deste ano, alcançando 35.009 unidades vendidas.



A plataforma é usada por mais de 2,7 mil concessionárias e 30 mil lojistas multimarcas no país, o que representa 75% do mercado brasileiro.

O destaque regional foi Sergipe, com uma ampliação de 2.233% das vendas no período. Ainda na segmentação regional, os números trimestrais apontaram grande avanço em Tocantins (2.100%), Alagoas (1.866,7%), Acre (225%), Santa Catarina (193,8%), Rondônia (120,8%), Rio de Janeiro (120,3%), Espirito Santo (106,9%), Paraná (94,7%), Goiás (87,4%) e Piauí (83,3%).

“Esse resultado demonstra a expressividade da venda online de carros usados e seminovos no Brasil. Trata-se de um segmento que só tende a crescer, em linha com os novos hábitos de consumo, em que a tecnologia dita novas tendência e padrões de comportamento”, explica J. R. Caporal, presidente e fundador da corporação.

Os dez carros mais vendidos no 1º trimestre de 2019

Abaixo, segue uma tabela com os carros mais vendidos na plataforma nos três primeiros meses do ano, com o preço médio de mercado.

MARCA MODELO ANO QTD VENDA PREÇO MÉDIO FORD FIESTA 2014 369 23.129,54 FIAT UNO 2012 276 15.013,77 RENAULT SANDERO 2014 265 22.255,38 FIAT PALIO 2013 260 20.121,08 RENAULT SANDERO 2012 256 17.723,69 HYUNDAI HB20 2015 248 29.930,55 VOLKSWAGEN GOL 2013 228 17.806,36 HYUNDAI HB20 2014 226 27.452,43 CHEVROLET ONIX 2015 226 29.044,31 VOLKSWAGEN FOX 2013 223 21.413,23

Foto: Assis Fernandes/ODIA