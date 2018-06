Vendas de produtos nos supermercados caem em abril, diz Abras

As vendas de supermercados do Brasil em abril caíram 5,84% comparado ao mesmo mês de 2017 e 12,6% na comparação com março, afirmou nesta terça-feira (5) a associação que representa o setor, Abras.

O resultado de abril foi afetado pela Páscoa, segundo o presidente da Abras, João Sanzovo Neto. "No ano passado, o domingo de Páscoa caiu na segunda semana de abril. Neste ano, as vendas se concentraram todas em março", explicou Neto em nota.

De janeiro a abril, contudo, as vendas de supermercados do país acumularam alta de 1,75% em relação ao mesmo período de 2017. Se considerar a inflação do período, o crescimento foi de 5,08%.

Foto: Tânia Rêgo/ABr



Para 2018, a Abras manteve a projeção de crescimento de 3%. "Apesar da alta do dólar e dos últimos números divulgados da estimativa do PIB para 2018 que vem caindo de acordo com o Boletim Focus, continuamos com a mesma perspectiva otimista que iniciamos o ano", disse Sanzovo.

Regionalmente, apenas Sudeste e Nordeste registraram queda nos preços em abril, de 0,66% e 1,54%, respectivamente. Enquanto isso, o Norte foi a que apresentou a maior elevação de preço (+1,87%), seguida por Centro-Oeste (+1,45%) e Sul (+0,52%).

A pesquisa da Abras ainda apontou que arroz, feijão, frango congelado e batata foram os produtos da cesta de compras dos consumidores com maior queda de preço em abril. Na outra ponta, cebola, massa sêmola espaguete, leite longa vida e carne dianteiro tiveram as maiores altas.

Folhapress