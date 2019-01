Trabalhar de casa traz vantagens para empresas e para profissionais

Trabalhar de casa tem sido uma tendência, principalmente nas grandes cidades, onde o deslocamento é prejudicado por conta do trânsito e da distância. A modalidade traz vantagens, tanto para o profissional como para a empresa, mas é necessário ficar atento a alguns pontos que podem prejudicar o bom desempenho do trabalho.



O administrador de empresa e consultor empresarial Robert Barbosa explica que é preciso organização e disciplina para cumprir a atividades e evitar acúmulo. Segundo ele, o profissional deve organizar seus horário e aproveitar o tempo útil para realizar as tarefas.

Uma das vantagens de trabalhar de casa é poder ficar mais à vontade, principalmente com relação à vestimenta. Mas, o consultor empresarial alerta para que essa comodidade não se torne acomodação. “O que a pessoa está vestindo não importa, mas se ele se acomodar, o dia vai passar e a produção vai diminuir e ele acabará acumulando trabalho, por isso é importante ter disciplina, para não ficar acomodado porque está em casa”, enfatiza.

Robert Barbosa destaca que, apesar desta ser uma modalidade de trabalho que tem crescido, sobretudo na região Sul e Sudeste do Brasil, em especial por serem grandes metrópoles, a prática de home office ainda não é muito aplicada em Teresina. De acordo com ele, poucas empresas são adeptas desse tipo de trabalho, principalmente por ser uma capital pequena.

“O home office é mais comum nas grandes cidades, devido às dificuldades de deslocamento, geograficamente falando, já que o trânsito dessas capitais não favorecem. Então, fazer essas atividades de casa permite que o profissional e a empresa ganhem tempo”, destaca.

Áreas de conhecimento

Quem tem impulsionado o crescimento dessa modalidade são os microempreendedores e profissionais que trabalham com redes sociais e marketing digital, assim como os técnicos em informática. Pela internet e aplicativos é possível solucionar os problemas e realizar o trabalho em qualquer lugar da cidade, até mesmo de outros estados.



Pelo computador de casa, o analista técnico ou programador consegue ter acesso ao que está na tela do computador do cliente, fazendo a manutenção online. O atendimento é rápido, tanto por ser via internet quanto por não precisar ter o deslocamento do profissional.

O mesmo vale para quem trabalha com redes sociais. Elaine Guimarães trabalha como social media e há um ano realiza tudo de sua casa mesmo. E quando está em viagem o trabalho não fica prejudicado, justamente por ela se programar e planejar tudo que precisa fazer ao longo do dia.

“Eu vejo muita vantagem, principalmente porque trabalho no meu tempo. Quando preciso ir ao médico, sair ou resolver qualquer problema eu organizo meu horário e não prejudica em cada. Minha mãe mora em outra cidade e quando preciso visitá-la também consigo ir, fazer meu serviço e ainda aproveitar a viagem”, cita.

Ela explica que essa modalidade home office tem crescido principalmente por conta da internet, que não exige, necessariamente, que o profissional esteja em um local fixo, vez que é possível resolver praticamente tudo via aplicativos de mensagens instantâneas, ligação e e-mail.

“Antigamente eu trabalhava em escritório, das 8h às 18h, então eu costumo manter esses horários, principalmente para não me perder. Paro duas horas de almoço para descansar e retorno às 14h, mas como meu corpo já acostumou com esses horários, eu decido mantê-los, até mesmo para que os clientes respeitem meus horários”, finaliza Elaine Guimarães.

Mozart Menezes também trabalha com mídias sociais de casa há dois anos. Segundo ele, uma das principais vantagens é o custo, vez que é possível ter um ambiente agradável e tranquilo, principalmente para publicitários que prestam esse tipo de serviço, assim como uma internet rápida. Apesar disso, ele pontua que isso pode gerar certa comodidade.

“É preciso ter um fluxo muito bom de trabalho, saber se organizar e fazer cronograma, senão a pessoa acaba se perdendo. Em casa, a pessoa fica mais confortável, diferente de um ambiente empresarial, que te proporciona um certo ritmo de trabalho. O que tem impulsionado que o home office ganhe espaço é a escassez de trabalho e acaba compensando mais trabalhar em casa, principalmente para quem é publicitário”, ressalta, acrescentando ainda pontua que, economicamente, é mais viável, sobretudo por não ter a necessidade de alugar uma sala e instalar um negócio.

Geysa SilvaIsabela Lopes