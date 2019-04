Tereza Cristina marca para o dia 10 encontro com embaixadores árabes

A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, vai se reunir na próxima quarta-feira (10) com 51 embaixadores de países árabes para confirmar a intenção do governo brasileiro de intensificar parcerias comerciais. A reunião ocorre após o anúncio da abertura de um escritório de negócios do Brasil em Jerusalém.

Organizado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), o encontro acontecerá na própria sede da entidade ruralista, em Brasília, e foi um pedido dos representantes árabes.

“Vai ser uma conversa franca. Esse jantar já estava marcado antes do presidente Jair Bolsonaro anunciar a viagem para Israel”, afirmou Tereza Cristina. “A agropecuária brasileira que quer produzir cada vez mais precisa desse entendimento com todos os países.”

Tereza Cristina sinalizou que a intenção do governo brasileiro é de reforçar as parcerias com os países árabes. “No que depender da agricultura estamos juntos para aumentar a parceria”, afirmou. O presidente Jair Bolsonaro reiterou hoje, antes de embarcar de Israel para o Brasil, que pretende visitar o Oriente Médio no segundo semestre.

A ministra Tereza Cristina, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Foto: Antonio Cruz / Agência Brasil)

A ministra vai escalar assessores especializados que a acompanharão nas conversas. A intenção, segundo ela, é tratar bilateralmente com os representantes diplomáticos e comerciais destas economias.

“Já tenho recebido alguns embaixadores individualmente. O Brasil tem pautas extensivas com esses países e vice-versa. Depois do encontro podemos marcar um a um”, ressaltou.

Agência BrasilRenata GiraldiCarolina Gonçalves