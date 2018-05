Com o anúncio feito pela Petrobras nesta quinta-feira (17), sobre o aumento do preço dos combustíveis nas refinarias, a expectativa é de que a partir de amanhã a gasolina e o diesel estejam mais caros em Teresina. O aumento anunciado pela Petrobras é de 0,95% para o diesel e 1,80% para a gasolina. De acordo com o Sindipetro, ainda não há previsão de quanto custará o combustível nas bombas a partir de amanhã, mas o aumento é dado certo.



Na semana passada, era possível comprar gasolina em alguns postos da capital pelo preço de R$ 4,17, em média. Hoje, o valor apontado nas bombas já ultrapassa a casa dos R$ 4,30, e a tendência é de que aumente ainda mais até o final do mês. Alguns consumidores relatam que em determinados postos o valor já ultrapassa os R$ 5. “Há poucos anos nós passávamos um ano sem ter aumento no preço, agora tem aumento praticamente todos os dias”, lamenta o tesoureiro do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de Teresina (Sindipetro), José Couto.

Teresina terá combustível mais caro a partir de amanhã, alerta Sindipetro. (Foto: Arquivo O Dia)



Segundo ele, a nova política de preços da Petrobras está trazendo prejuízos não só para o consumidor, mas também para os donos de postos de combustíveis. “Nós tivemos queda nas vendas, porque se o dono do posto não aumentar, ele não tem condição de pagar a conta. A única pessoa que está satisfeita com essa política é a Petrobras”, afirma José Couto.

Ainda não é possível fazer um balanço de quanto será o aumento para o consumidor final. No entanto, quem decidir abastecer amanhã nos postos da capital deve se deparar com preços bem mais altos do que os encontrados hoje. “Amanhã vamos analisar e ver quanto vai ficar, porque ainda não sabemos quantos centavos vai aumentar realmente. Quem comprar amanhã já deve pagar esse novo preço”, destaca.

Esse é o 4º reajuste anunciado pela Petrobras somente nesta semana. Ontem, a companhia já havia elevado o valor em 1,82% para a gasolina e 1,76% para o diesel nas refinarias. Segundo o Valor Online, desde o início da nova metodologia, o preço da gasolina comercializado nas refinarias acumula alta de 55,28% e o do diesel, valorização de 56,55%.

Nathalia Amaral