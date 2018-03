Taxa de desemprego cresce para 12,6% e Brasil tem 13,1 mi de desempregados

A taxa de desemprego no trimestre entre dezembro e fevereiro ficou em 12,6%, um aumento de 0,6 ponto percentual em relação ao trimestre de setembro a novembro de 2017, quando era de 12,0%, de acordo com a PNAD Contínua, divulgada nesta quinta-feira (29) pelo IBGE.

Na comparação com o mesmo período (dezembro de 2016 e fevereiro de 2017) houve queda de 0,6 ponto percentual. A população desocupada no período foi de 13,1 milhões, 4,4% a mais do que no trimestre anterior. O acréscimo foi de 550 mil pessoas.

A população ocupada (91,1 milhões) recuou (-0,9% ou menos 858 mil pessoas) em relação ao trimestre anterior. Em relação ao mesmo trimestre de 2017, também houve redução (-2,0% ou menos 1,7 milhão de pessoas ocupadas).

Folhapress