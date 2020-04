Serasa Experian lança curso online e gratuito sobre saúde financeira

A Serasa Experian lançou um curso online e gratuito para contribuir com a saúde financeira e empoderar economicamente a população brasileira em tempos de incertezas econômicas. O conteúdo apresenta fundamentos básicos de educação financeira, essenciais para ajudar aqueles que precisam organizar as finanças da família e até do próprio micro negócio, que pode ter sido criado neste momento para gerar renda extra e vai precisar de disciplina financeira pessoal para se manter. Para participar, basta acessar o link: www.serasaexperian.com.br/curso-financeiro

“A área de responsabilidade corporativa da Serasa Experian elegeu como foco de atuação a educação financeira. O crédito é o motor da economia sendo a forma como os cidadãos realizam seus sonhos de consumo, assim nosso objetivo é criar um mercado de crédito sustentável, evitando o superendividamento. Até o momento nossos programas sociais já impactaram mais de 65 mil pessoas direta e indiretamente. Assim, principalmente diante deste momento, nos empenhamos para lançar um conteúdo que pode dar técnicas básicas para apoiar os consumidores e pequenos empreendedores”, diz a diretora de Responsabilidade Corporativa, Marketing e Comunicação da Serasa Experian, Sirlene Cavaliere.

Entre os aprendizados, o curso indica a melhor forma de elaborar o orçamento doméstico – com dicas de como priorizar pagamentos, dividir os ganhos entre as despesas e o envolvimento da família –, o planejamento e construção de fundo de emergência, considerando o volume de renda e o tempo de planejamento necessário para atingir uma meta estipulada e concretizar ambições de curto, médio e longo prazos. Outros pontos abordados orientam a melhor forma de renegociar dívidas com o auxílio de ferramentas online e gratuitas, como o Serasa Limpa Nome, e o Serasa Score, para acompanhar e gerenciar a pontuação de crédito a fim de conseguir as melhores ofertas de crédito.



Cavaliere reforça que o curso é uma oportunidade e que este é o momento ideal para a sociedade se unir ainda mais em prol de uma recuperação econômica mais acelerada. “Com as finanças sob controle, as pessoas conseguem se programar melhor para voltar a movimentar a economia. Educação Financeira sempre foi importante, mas agora é fundamental, por isso, recomendo que a população aproveite esta iniciativa e multiplique o aprendizado com familiares, amigos e toda a comunidade. O consumidor que é microempreendedor ou pretende ser, também vai se beneficiar porque é importante primeiro organizar as finanças pessoais para poder replicar as boas atitudes no dia a dia da empresa.”

O curso integra uma série de iniciativas promovidas pela área de Responsabilidade Corporativa da companhia, que há anos atua na promoção da educação financeira do país. Entre elas estão a ida de mais de 300 voluntários às ruas para ajudar os brasileiros a renegociarem suas dívidas e a construção de um espaço público em São Carlos, no interior de São Paulo, que provoca a reflexão sobre a importância da saúde financeira dos brasileiros.

Além do curso, a empresa disponibiliza uma série de conteúdo online no Serasa Ensina. Lá, é possível conferir várias dicas, como geração de renda neste momento em que as pessoas estão mais em casa.

Serasa Experian promove Lives para orientar as empresas – Participe!

Para apoiar os micro, pequenos e médios empreendedores, a Serasa Experian realiza lives em seu Instagram com dicas e orientações sobre temas apontados como prioritários pelos próprios donos de negócios. As lives acontecem todas as quintas-feiras de abril, às 18h, no Instagram da Serasa Experian (@serasa_experian), com especialistas variados.





