Secretária de Educação do Piauí abre inscrição para professores

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc), através do Edital nº 015/2018, torna público o Processo Seletivo Simplificado para seleção de profissionais bolsistas, para formação de cadastro de reserva, para o cargo de Professor no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). As inscrições vão de 19 a 26 de novembro de 2018.

Os selecionados vão desenvolver suas atribuições nas unidades ofertantes dos Cursos Técnicos de Nível Médio, Pronatec / MedioTec Presencial e Pronatec/MedioTec EAD/ Rede e-Tec, oferta de cursos técnicos concomitantes ao Ensino Médio e subsequentes.

Só será admitida apenas uma inscrição por candidato, devendo este optar por uma Modalidade / Município/ Grupo onde deverá atuar durante o período da oferta do Programa. As inscrições serão realizadas no endereço www.seduc.pi.gov.br/concursos. O valor da taxa de inscrição é de R$ 35,00 (trinta e cinco reais).

Processo Seletivo Simplificado será constituído de Prova de Títulos (Análise Curricular) sob responsabilidade da Comissão do Processo Seletivo Simplificado, constituída pela Coordenação Geral do Pronatec – Seduc, a selecionar candidatos para cadastro de reserva.

O montante relativo a bolsa será de acordo com a carga horária dos cursos ofertados e as atribuições de cada cargo, sendo Professor Presencial R$ 40,00 h/a; Professor Pronatec/ MedioTec EAD/Rede e-Tec R$ 40,00 h/a.

Da redação