São Paulo será a Davos da América Latina, diz fundador do Fórum Econômico

O fundador e presidente-executivo do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab, disse nesta quarta-feira (14) que prosperou a ideia de realizar a cada dois anos o Fórum Econômico Mundial para a América Latina na capital paulista.

"São Paulo será a Davos da América Latina", disse o fundador da entidade, durante a recepção para os convidados da edição deste ano do evento no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo de São Paulo.



Klaus Schwab na plenária de abertura do Fórum Econômico Mundial para a América Latina, em São Paulo. Foto: Reprodução/ Eduardo Anizelli/Folhapress

O Fórum Econômico Mundial para a América Latina começou oficialmente nesta terça-feira (13) na cidade. Ele marca o retorno do fórum ao Brasil após sete anos. Em abril de 2011, o Rio de Janeiro sediou o encontro, que debate temas econômicos, políticos e sociais relevantes à região.

O professor alemão deu início ao fórum anual em 1971, em Davos, na Suíça. A reunião ganhou versões regionais pouco tempo depois, em 1974. São eventos temáticos de América Latina, África, Oriente Médio e Ásia, realizados a cada ano em um país da região a ser abordada.

As últimas edições latino-americanas ocorreram em Buenos Aires (Argentina), Medellín (Colômbia) e Riviera Maya (México). Os painéis em São Paulo contam com mais de 700 participantes, cerca de 300 a menos que na edição argentina em 2017.

Já a 48ª reunião anual em Davos, realizada em janeiro na cidade suíça de 12 mil habitantes, atraiu sua capacidade máxima -3.000 integrantes- e um número recorde de governantes, mais de 70.

Folhapress