Saiba como fugir dos golpes aplicados nos aposentados

Aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) devem desconfiar de promessas sobre revisões de benefícios e permanecer atentos a descontos desconhecidos em seus salários para que não sejam vítimas dos mais diversificados tipos de golpes.

As fraudes contra aposentados geralmente ocorrem de duas formas.

A primeira e mais comum, de acordo com o advogado previdenciário Rômulo Saraiva, é o golpe do crédito consignado. O segurado é surpreendido por um desconto que não autorizou ou mesmo, se pediu o empréstimo e quitou, com a continuidade dos descontos.

O mesmo tipo de problema acontece com descontos de organizações às quais o segurado nunca se associou.

Segundo Saraiva, o aposentado ou pensionista precisa olhar sempre o informe de pagamentos para identificar possíveis descontos não autorizados.

Caso identifique algo errado, a dica é registrar um boletim de ocorrência, reclamar com o INSS e com a instituição, além de pedir o ressarcimento dos valores.

Caso o dinheiro não seja devolvido, ele pode ir à Justiça.

Associações

Outro golpe comum que vem sendo aplicado é quando associações abordam aposentados e pensionistas por telefone ou enviam cartas dizendo que eles têm direito a uma revisão no INSS que pode pagar uma bolada.

Para cumprir a promessa de vitória, os golpistas pedem pagamento antecipado.

O segurado que for abordado deve sempre procurar uma segunda opinião e não fornecer dados bancários.

Servidores também são vítimas

Os servidores públicos também podem ser vítimas de golpes.

Recentemente, um pensionista do estado, de 82 anos, recebeu uma correspondência em nome de uma associação prometendo o pagamento de precatórios.

Desconfiada de golpe, a família ligou para o número que estava na carta e foram solicitados R$ 6.000 para liberar os R$ 80 mil prometidos.

"Eles abordam idosos que são vulneráveis. É preciso ficar atento", disse a nora do pensionista.

A SPPrev (São Paulo Previdência) orienta seus beneficiários a não fornecer dados bancários.

Fraudes contra segurados

> Há diversas modalidades aplicadas por golpistas, que podem trazer grandes prejuízos

Descontos de crédito consignado ou associações

Os descontos podem ser ilegais quando:

> O beneficiário não pediu o empréstimo, mas teve a grana depositada na conta dele

> O segurado não recebeu a grana do empréstimo, mas teve as parcelas descontadas

> Fez e quitou o consignado, mas os descontos no benefício continuam

> O aposentado paga mensalidade para uma organização à qual nunca se associou

O que fazer?

> Registre um boletim de ocorrência em uma delegacia

> Vá ao banco, peça extratos e faça uma reclamação formal

> Ligue na Ouvidoria do INSS, no número 135, e, se possível, leve a reclamação por escrito em uma agência

> Se o banco ou a associação não devolver a grana, o segurado pode buscar a Justiça

Dica! É possível solicitar ao INSS o bloqueio dos descontos indevidos na aposentadoria

Golpe da revisão ou do falso precatório

> Associações ou pessoas que se passam por funcionários do INSS entram em contato com segurados prometendo revisões

> Também é oferecida grana de precatórios de processos desconhecidos pelo segurado

Como os golpistas agem?

> O aposentado ou pensionista recebe um telefonema dizendo que o segurado tem direito a uma revisão no benefício

> Há golpistas que mandam cartas com número de telefone para que o segurado entre em contato

> Essas pessoas pedem o depósito de um valor para habilitar a revisão ou liberar a grana do precatório

Como evitar?

> Não é comum que advogados peçam valores para entrar antecipadamente com ações, então, nunca deposite grana com a promessa de ganhar uma revisão

> O INSS não pode abordar segurados dessa maneira, por isso, desconfie do contato se alguém falar em nome do instituto

> Procure a ouvidoria do INSS e registre um boletim de ocorrência na delegacia, caso desconfie se tratar de uma fraude

Tome cuidado

> Nunca forneça dados bancários ou de seu benefício por telefone a desconhecidos

> Caso seja abordado, procure opiniões de outros advogados para ver se o direito realmente existe

> Desconfie de quem promete boladas de dinheiro em ações totalmente desconhecidas

> Não são só aposentados e pensionistas do INSS que são vítimas de quadrilhas

> Servidores inativos de estados e prefeituras também podem se dar mal na mão de golpistas

> Ao receber telefonemas ou correspondências prometendo precatórios ou revisões, procure o órgão responsável para confirmar se o contato é real

> Não realize transferência de valores a desconhecidos





Fontes: INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), SPPrev (São Paulo Previdência) e advogado Rômulo Saraiva

FolhapressLarissa Quintino